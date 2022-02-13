他到未婚妻墳前留下「手工花盆」紀念　被無緣岳父怒提告

▲哈根斯因為在女友墳前放置這個手工花盆，結果被女友的父親提出亂丟垃圾的訴訟。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

居住在美國阿拉巴馬州的美國男子哈根斯（Winston Hagans）近日遭到警方逮捕，因為他在已逝未婚妻的墳墓前留下一個手工做的花盆，但是卻遭到未婚妻的父親提出「亂丟垃圾」的告訴，哈根斯也因此遭到警方逮捕。

根據《太陽報》報導指出，原本哈根斯是要在2020年12月時對女友福特（Hannah Leigh Ford）求婚成功，但是在2021月1月時，福特卻因為不幸遭遇車禍身亡。這件事情讓哈根斯與福特的家人都十分難以接受。

沉浸在傷痛之中的哈根斯，還自己手做了一個木頭的花盆，上面栽種了一些花卉，他將這個木頭花盆放置在未婚妻的墳前，因為他覺得，未婚妻生前就喜歡栽種花卉，與其送他切下來的漂亮花束，還不如給他一個花盆。

沒想到這件事情卻讓他遭到警方逮捕，當時一名警方持著正式發函的逮捕令前來逮捕哈根斯，這件事情也讓哈根斯大感詫異。而逮捕原因竟然是「亂丟垃圾」，而告發人正是自己無緣的岳父、未婚妻的父親。

原來是當地法令規定，親屬的墳地屬於私人財產，而哈根斯放置手工花盆的行為激怒到未婚妻的父親，所以未婚妻的父親才對哈根斯提出告訴。而哈根斯對於未婚妻父親的憤怒原因全然不知，而在自己遭逮捕之前，未婚妻的父親也未曾與自己有過聯繫。

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