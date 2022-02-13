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中樂透毀一生！花光9億「吸毒吸到死」　他窮到狂搶銀行11次

▲▼美國樂透得主下場悽慘。（圖／翻攝臉書Malissa Allen、洛杉磯郡警長辦公室）

▲美國一些樂透得主下場悽慘，艾德華茲（左）重度成癮、孤獨病逝，海耶斯（右）花光獎金後多次搶劫銀行。（圖／翻攝臉書Malissa Allen、洛杉磯郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

許多人夢想中樂透，國外卻有不少頭獎得主認為，一夕致富毀了自己的一生。《太陽報》整理出美國4位樂透得主的不幸結局，有人染上毒癮、孤獨病死，有人多次搶劫銀行入獄，還有人與兄弟反目，差點被暗殺。

▲▼▲美國一些樂透得主下場悽慘。（圖／翻攝臉書CHAOS）

▲艾德華茲重度成癮，58歲在安寧病房孤獨病逝。（圖／翻攝臉書CHAOS）

大衛．艾德華茲（David Edwards）

肯塔基州男子艾德華茲失業已久，而且還住在爸媽家，2001年卻靠著一張強力球（Powerball）彩券贏回2700萬美元（約當時新台幣9億元）。他此後開始瘋狂消費，毫不猶豫買下豪車、私人飛機、加州及佛州的數棟豪宅，收購光纖公司及豪車出租公司，甚至開始培養蒐集興趣，四處購入珍貴藏品，包括200把劍。

不幸的是，艾德華茲揮霍無度，很快就陷入負債，他與妻子還染上重度毒癮，多次因持有毒品被捕，並因注射針頭染上肝炎及其他疾病，58歲時在安寧病房裡孤獨去世。

▲▼美國樂透得主下場悽慘。（圖／翻攝洛杉磯郡警長辦公室）

▲海耶斯破產後多次搶劫。（圖／翻攝洛杉磯郡警長辦公室）

吉姆．海耶斯（Jim Hayes）

1998年，洛杉磯保全海耶斯剛下班，就發現手中的超級樂透（SuperLotto）中獎，贏得1900萬美元。他接下來瘋狂購入藍寶堅尼、賓利、保時捷等豪車，砸100萬美元買下猶他州的海濱別墅及其他豪宅，甚至曾花錢與F1賽車世界冠軍安德烈蒂（Mario Andretti）一較高下。

不久後，海耶斯與前妻鬧上法庭，被取走一半財產，又染上海洛因毒癮，每周都要花1000美元買藥，淪落到搬進友人家裡的車庫。最後，他開始搶劫銀行，自稱成功犯案11次，2018年被判33個月有期徒刑；他2020年出獄後表示，希望能把人生經歷寫成一本傳記。

▲▼美國樂透得主下場悽慘。（圖／翻攝佛州警方）

▲托斯2008年心臟病發身亡。（圖／翻攝佛州警方）

艾利克斯．托斯（Alex Toth）

1990年，佛州居民托斯靠著彩券贏得1300萬美元，與妻子羅妲（Rhoda）展開瘋買奢侈品、環遊世界的靡爛生活，還曾與川普吉歐普拉等名人見面。他把大部分獎金花在賭博上，曾在拉斯維加斯一間每晚要價1000美元的飯店入住3個月。

儘管如此，托斯中獎後卻一直沒有妥善處理稅務，最後被控稅務詐欺，積欠政府250萬美元滯納金。他與妻子二度宣告破產，只能住在骯髒不堪的破屋裡，由於繳不起電費，只好把延長線安裝在汽車引擎上，再接到房子裡，靠著薄電力度日。

2008年稅務詐欺案開庭前幾天，托斯心臟病發身亡，享壽60歲。他的妻子最終被判有罪，入獄2年。

▲▼ 美國一些樂透得主下場悽慘。（圖／翻攝臉書Postmortem）

▲巴德中獎後，與兄弟反目成仇。（圖／翻攝臉書Postmortem）

威廉．巴德．波斯特三世（William 'Bud' Post III）

賓州男子巴德一直都不擅理財，還曾因開空頭支票入獄，1988年卻贏得1620萬美元，一夕致富。他開心地買下多棟豪宅及私人飛機，替兄弟姊妹收購餐廳與二手車商。

巴德揮霍無度，很快又陷入負債，還與前女友因財務糾紛鬧上法庭，慘遭凍結資產。此後，他與家人關係急遽惡化，弟弟甚至雇用殺手，試圖奪其性命。

最後，巴德被迫變賣所有財產，落魄之餘情緒不穩，還曾因對人開槍入獄。他66歲去世前，一直靠著社會救濟金度日。

 

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