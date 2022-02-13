妻婚變、房東趕人　板橋男帶身障兒睡公園：老天送我的禮物吧

▲吳先生曾面臨妻子婚變、流落街頭慘事，如今父子倆搬到地下室，兒子卻因雙腳肌肉萎縮，已1年半沒看到天空的顏色。（圖／CTWANT提供）

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新北市板橋一名吳先生與妻子生下重度身障的兒子，前期都由太太負責打點兒子的起居，直到2001年太太婚變，拋家棄子，吳先生在難過之餘仍一肩扛下照顧兒子的重擔，太太狠心地拋家棄子讓吳先生多次浮現輕生念頭，但他看著兒子無辜的表情，想一了百了卻放不下，最後才領悟「這可能是老天送我的一份禮物吧」。

本刊記者20日到板橋一間不到4坪、每月6000元的出租套房，地下室走廊堆滿快比人高的雜物，套房內堆著尿布、口罩等生活用品，地上散落的全是吳先生與身障兒子2人份的藥袋，而牆壁上粘貼的軟式巧拼，是為了防止兒子撞牆自傷，吳先生說21年來，24小時全心全意照顧，確實有時會無心無力。

「兒子其實很乖、懂事，只是有時需要很大的耐心」，吳先生說兒子1990年出生，在板橋亞東醫院剖腹產，因生產過程缺氧，加上出生後高燒不退，後來醫師診斷傷到腦部，引發癲癇、腦麻等，偶爾會不自覺出現吼叫、便溺、自我對話、撞牆的舉動，原本都由太太在家照料兒子生活起居，吳先生負責跑業務賺錢。

然而，2001年卻是吳先生人生巨變的一年，當年他得知太太婚變，宛如晴天霹靂，心碎不已，雖然監護權在太太身上，但她三天兩頭都不回家，4年後兩人正式簽字離婚，吳先生卻得一人扛起照顧身障兒的重任。

「總是夫妻一場，人家說緣份到了就算了，台灣話說『憨兒也是我生的』」，既然遇到了，也得勇於面對，。吳先生說，他是個重感情的人，曾想把兒子送到教養院，之前也送去春暉啟能中心，但寒暑假、假日兒子都必須帶回來，「我一人實在忙不過來」，最後只能辭去工作全心照顧兒子。

幾年下來，吳先生原有的200萬元存款也花費殆盡，只好以卡養卡付循環利息來過生活，最後還因為付不出房租，被房東趕出家門，身上沒錢，臨時也找不到住處，只好帶著兒子睡公園。

▲吳先生因照顧兒子壓力過大，不幸罹患憂鬱症，家裡堆滿了藥袋。（圖／CTWANT提供）

「房租、生活費壓得我無法喘息，礙於面子問題，一度不敢向社會局申請低收入戶」，吳先生說，記得有一年，兒子眼睛突然看不見，緊急送到台大醫院，當時心想，「完了，沒錢怎麼辦」，開刀那一夜是聖誕夜，他忐忑不安，最後醫生診斷兒子右眼確定失明，左眼近視一千度，「心中這時曾浮現一個念頭，跳下去好了」，所幸在醫院社工協助下才度過難關。

「也許一路上並不順遂，但還是很感謝台大醫院社工、新北市社會局、待用麵的顏先生」善心人士無怨無悔替父子倆打點，讓吳先生感念於心，一轉眼就與兒子相依為命21年，人生的酸甜苦辣還沒嚐盡，只要帶兒子去公園走走，看兒子緩緩舉起手跟人打招呼，看著他天真燦爛的笑容，心也跟著圓滿了。

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▲居服員幫兒子復健，雖能減緩肌肉退化的速度，但卻沒人能把兒子扛上一樓，坐輪椅散步。（圖／CTWANT提供）

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