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美日韓外長發表聯合聲明！強調維護台海和平穩定　譴責北韓試射飛彈

▲▼美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正、南韓外交部長鄭義溶12日在檀香山進行會談後發表聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正、南韓外交部長鄭義溶12日在檀香山進行會談後發表聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今1月以來便進行高達7次的飛彈試射，當局甚至放話考慮重啟核試、試射洲際彈道飛彈，為此美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、南韓外交部長鄭義溶於當地時間12日在夏威夷進行三方會談，討論北韓、中國、俄羅斯問題，會後美日韓3國發表聯合聲明，譴責北韓的舉動，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。

根據《韓聯社》，美日韓3國外交首長布林肯、林芳正、鄭義溶於12日在美國夏威夷檀香山進行會談，重申3國合作重要性，是今年3國首度進行面對面的外長會談，此前曾分別進行美韓、日韓外長會談，而布林肯與林芳正也曾於11日在澳洲墨爾本召開會談討論北韓、中國問題。

美日韓3國在聯合聲明中首先強烈譴責北韓試射飛彈的行為，表示北韓違反聯合國安理會決議、導致區域緊張局勢升溫，3國重申對北韓並不存在敵對意圖，同時表示在與北韓展開未設前提條件的對話上持開放態度，聲明中表示國際社會將履行聯合國安理會針對北韓的相關決議，呼籲北韓終止一切非法活動、重啟對話。

美日韓3國外長也在聯合聲明中談到，為遏止俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊後造成地區情勢緊張，承諾將會密切合作、堅定支持烏克蘭維持主權與領土完整。報導分析，美國在此次會談中展現出鮮明的態度，認為北韓核武與試射飛彈問題得歸因於冷戰後的「陣營對決」，即美日韓對上中國、北韓、俄羅斯。

另外，3國聲明也提到反對破壞以規則為基礎的國際秩序，反對任何試圖改變現狀、造成區域關係緊張的片面行動，重申希望建立和平穩定的印太地區。報導分析，從過往美國官方文件描述來看，其所指的對象應該就是中國。

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