「俄最快16日進攻烏克蘭」　美媒：拜登通話中告訴西方領袖

▲俄羅斯在南部的羅斯托夫（Rostov）地區進行軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《政客》引述知情人士說法報導，美國總統拜登11日與西方國家領袖通話時透露，俄羅斯可能在2月16日進攻烏克蘭。多名美國官員也證實，莫斯科最快將在2月16日對烏克蘭發動實際攻擊。

文中寫道，華府曾向盟友表示，烏俄爆發具體衝突前，可能出現一連串導彈及網路攻擊。一名知情人士認為「網路攻擊迫在眉睫」，另一人說，這些情報是「具體且令人擔憂的」。美國公共電視網（PBS）也報導，美國確定普丁已經決定入侵烏克蘭，並且將此決定通知俄軍。

▲俄羅斯疑似在克里米亞空軍基地集結超過550頂帳篷與數百輛軍用車輛。（圖／路透）

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表示，北京冬奧20日落幕前，俄羅斯可能全面入侵烏克蘭，且任何攻擊都可能以「空中轟炸及導彈攻擊」為開端。但他卻說，美國尚未確定普丁是否已經做出最終決定。《政客》由此推測，拜登政府對俄方可能採取的行動，顯然出現不同的評估與判斷。

儘管如此，蘇利文仍呼籲身在烏克蘭的美國公民盡速離境，「我們不知道會發生什麼事，但目前的風險已經夠高，威脅也夠急迫了，這是一個謹慎的要求。」他重申，「美軍不會採取行動，從兵臨城下的烏克蘭撤離公民。」

與此同時，歐洲似乎與美國抱持不同看法。一名英國官員表示，他們對俄國2月16日進攻的情報「持有不同解讀」；另2名歐盟官員更是懷疑，其中一人說，他們「仍拒絕接受」這個說法，「如果屬實，這將是普丁犯下的錯誤，戰爭代價高昂，且烏克蘭將不惜一切與他們奮戰。」一名來自東歐的資深官員表示，「很難說」俄軍入侵是否迫在眉睫，但各國主要想法是「準備好實施制裁，協調與團結是關鍵。」

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