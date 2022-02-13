疫情找不到工作！日本年輕妹改做「爸爸活」　她坦承月收入超驚人

▲日本節目採訪從事爸爸活的年輕女性。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日本的年輕女性近年開始流行從事「爸爸活（パパ活）」，這個由年長男性付費、年輕女性陪同約會的模式，在新冠肺炎之後更受到歡迎。而近日就有日本節目深度探討爸爸活這個現象，也有一名女性直言，自己最高月收入有200萬日幣（折合新台幣約48萬元）。

爸爸活（パパ活），是日本特有的次文化，指年輕的女性與年長男性之間的交易關係，年長男性需支付約會費用，以及約會中間的相關費用，如交通、餐點、禮物。進而也有延伸出肉體關係的買賣。而近期由於新冠肺炎疫情肆虐的關係，日本經濟受到嚴重衝擊，從事爸爸活的年輕女性則是越來越多。

日本節目《めざまし８》就訪問到一名從事爸爸活的女性，該名女性表示，其實在專門的APP或是交友網站上，都可以認識到不同的「爸爸」，而每個爸爸的服務內容都是因人而異，但如果只是單純的陪同吃飯，收費約在5000至1萬日圓（折合新台幣約1200至2400元左右）。而也有另外一名女性表示，自己在2021年從事爸爸活，最高時月收入就高達200萬日幣。

其實早在先前就曾傳出，一名在東京霞關工作的女菁英公務員，趁著在家上班期間接爸爸活，短短4個月內接客人數就多達60人，而他也曾表示純約會的費用是日幣1萬元，但如果能與對方看對眼的話，他也願意以日幣3萬元或更高的費用，與對方發生肉體關係。

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