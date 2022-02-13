快訊／Ct值16！新北確診設計師2／11到台中訪客　5接觸者PCR出爐

記者游瓊華／台中報導

指揮中心今日公布新增12例本土個案，其中新北一名30多歲室內設計師、案19665的Ct值僅16，且有搭客運、跨縣市到台中洽公，台中市政府今天獲報後趕緊匡列接觸者5 人，並進行PCR採檢，結果出爐、皆為陰性。

▲Ct值16！新北確診設計師2/11搭客運到台中訪客，5接觸者PCR出爐。（圖／市府提供）



台中市衛生局表示，今天下午接獲北部縣市通知個案19665，曾於2月11日有台中市活動史，衛生局立即展開積極疫調，經查個案於2月11日上午9時許搭乘國光號1826線由台北轉運站至台中國光客運水湳站，下車後即騎機車前往拜訪客戶，並於同日下午4時由國光客運水湳站搭乘1826線返回北部，無其他公共足跡，目前匡列相關工作人員及客戶計5人，PCR採檢均為陰性，足跡已清消完畢。

案19665為30多歲男性，家住新店，已接種2劑疫苗，2月12日出現喉嚨痛症狀到醫院採檢，PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療。

衛生局表示，個案陳述除國光客運水湳站外，無台中其他公共場域足跡，中市府為求謹慎，已積極調閱手機軌跡，並於2月14日及15日於中國醫藥大學附設醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢。