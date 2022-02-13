台南做工行善團新春開工　義助弱勢修屋不停歇

▲台南市愛工行善團過年後立即展開房屋修繕相關作業，熱忱地將愛心傳遞給台南市弱勢職災勞工等家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局落實市長黃偉哲打造「希望家園」願景，做工行善團農曆年前已協助167戶弱勢家庭修繕，在農曆年後立即展開房屋修繕相關作業，近期會勘的永康區、善化區、學甲區、北門區、安南區、中西區及白河區等處修繕案，也將陸續安排作業期程，熱忱地將愛心傳遞給臺南市弱勢職災勞工等家庭。

勞工局王鑫基局長表示，在新春開工第一周做工行善團隊陸續展開作業，2月8日金屬工會志工就前往永康區龍埔街修繕房屋，又於2月9日前往二手家具倉庫進行空間規劃作業，10日勞工局更偕同做工行善團隊各工會志工代表前往學甲區、北門區、安南區及中西區等各處進行會勘，11日臨時接獲白河區案件，也於當日率同仁前往勘查瞭解狀況，藉由工會志工發揮所長、付出專業與愛心，透過民間與政府合作的力量，共同幫助更多的弱勢家庭。

13日做工行善團兵分二路進行修繕等相關作業，木工工會志工一早即前往東區載運善心人士捐贈的二手家具，該批家具是由勞工局連結提供義剪服務的台南市美容業職業工會辛美嬌副理事長所媒合，13日運送至官田二手家具倉庫存放，後續將由志工們巧手整修再轉贈這批愛心家具給弱勢職災勞工等修繕家庭，使其居住環境更加方便舒適。

另一路志工則前往西港區修繕，案主陳先生與弟妹三位皆為身心障礙夥伴，僅由陳先生略能協助照顧弟妹，日子相當辛苦。房屋因多處破損致環境衛生堪憂、難以居住，為改善他們的居住環境，勞工局做工行善團隊搶在年前已完成燈具、瓦斯爐及裝設抽油煙機安裝、牆壁窗台下矽酸鈣板施工，並載送床、床板及衣櫥等二手家具贈送案家，且在服務過程中，獲知案家近期水電費有異常，經志工勘查發現管線有破裂漏水情形，電氣工會志工還搶在一開始的農曆年假，特地再至陳先生家中修補，解決案家問題。為讓案家居住更舒適，13日由油漆工會志工動員10名左右的志工進場粉刷牆面，讓案主的家更加溫馨。

另2月8日金屬工會志工前往永康區修繕的王太太，是一位單親媽媽，去年底喪夫，家中成員有3名是身心障礙夥伴，因房屋已是50年的老舊平房，屋頂、天花板多處坍塌漏水，室內亦存有電路老舊問題，家裡經濟不甚理想，難以負擔修繕老屋的費用，做工行善團為盡快改善案主一家居住品質，由金屬工會志工先進場改善房屋外部屋頂漏水的問題，內部修繕將配合案家再進行後續處理。



王鑫基局長表示，感謝每位志工犧牲假日休息時間行善助人，以及各界愛心人士與企業捐助材料等費用，一同傳遞溫暖和守護台南這座富有人情味的城市。