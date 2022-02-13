台南真的會罰！他沒掃實聯制「被警察開單」　網愣：簡訊刪了怎辦

記者曾筠淇／綜合報導

台南市長黃偉哲日前指出，針對實聯制部分已開出300件罰單。正當大家討論實聯制究竟有沒有用時，今早就有一名網友發文表示，他日前因為沒有掃實聯制，想不到被警察抽查後，就被要求填寫違反防治紙本單，「沒掃實名（聯）制真的會罰錢！」貼文曝光後，立刻引發底下網友討論。

▲進出公共場合要掃實聯制。（示意圖／記者曾筠淇攝）

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒掃實名（聯）制真的會罰錢」為題發文，直呼大家真的要掃實聯制！人在台南的他，日前因沒有落實實聯制，就被警察抽查到了，要他填寫違反防治紙本單，並說收到罰單再申訴；對此，原PO一想到可能要罰錢，就焦慮得睡不著覺。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「他叫你先簽，是因為他也不能開你，這只有衛生局可以開罰而已」、「警察不能開傳染病防治法罰單」、「你就說掃完後就刪除了」、「傳完刪除的怎麼辦？我就每次馬上刪掉」、「很明顯是套你話」、「單子寄來應該會寫申訴辦法，但能申訴跟申訴成功是兩回事」。

▲黃偉哲曾指出，台南已針對實聯制部分開出300件罰單 。（示意圖／記者李毓康攝）

本站曾報導 《黃偉哲稱台南市違反實聯制已開罰300件 陳時中：尊重地方政府》，台南市長黃偉哲指出，去年已針對實聯制部分開出300件罰單。當時指揮官陳時中表示，實聯制處分基本上是在地方，「我們有宣告，地方要用勸導的、或者直接開罰，都尊重地方政府。」

台南市衛生局也表示，民眾於餐飲場所未落實實聯制，明顯違反《傳染病防治法》之規定，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。衛生局也補充說明，去年多次聯合稽查就曾以未落實實名制進行開罰，若業者未提供實名制方式，開罰業者；若業者確實提供但民眾未執行，則開罰行為人，並非無法可罰，請民眾注意。