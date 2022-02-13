台南永康電動車倉庫廠房凌晨大火　打火兄弟搶救到天亮

▲台南市永康區民族路1巷凌晨警傳工廠火警，大勢很大並冒出大量濃煙，由消防人員漏夜搶救至清晨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區民族路1巷內1處電動車倉庫廠房，13日凌晨1時52分許驚傳火警，台南市消防局出動36部各式消防車及88人前往搶救，火場是一間工廠倉庫，冒出明火濃煙，消防人員除接駁多條水線射水搶救外，並全力防護火勢擴大延燒，火勢搶救至清晨5時18分才撲滅，惟仍殘火處理，幸好無人員傷亡。

台南市消防局119勤務中心於13日凌晨1時52分許據報，台南市永康區大灣東路218巷有工廠發生火警，119馬上出動仁德、大橋特搜、大灣、後甲、復興、永康、保西、鹽行、仁德等消防分隊、歸仁中隊…及第五大隊等各式消防車36部及人員88人前往搶救。

消防人員到場發現，火場疑係電動車工廠倉庫，正確位置在民族路1巷內，已冒出明火及濃煙，現場為1層鐵皮建築物，燃燒面積1400平方公尺，消防人員除接駁多條水線全力射水搶救外，並進行防護，防止火勢擴大延燒到其他鄰近工廠，消防局並出動空拍機也掌握火場狀況，以進行最優搶救攻勢與防護，消防人員漏夜搶救火勢。

在消防人員夜搶救下，火勢於2時44分許控制，但因火勢很大搶救困難，消防局調用挖土機200型2部協助開挖搶救，火勢一直到清晨5時18分許撲滅，但後續殘火處理一直到上午8時左右，倉庫廠房被燬，幸好無人受困傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查中。