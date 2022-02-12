周春米曬30年前學生空靈照　逾千網友朝聖讚：無整美女

▲周春米挑戰IG「5年挑戰」活動，直接曬出30年前的學士照。（圖／周春米國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期社群平台Instagram的「敢不敢放至少5年前自己的照片」活動引爆熱潮，吸引數十萬名網友參與，爭取屏東縣長初選提名的民進黨立委周春米今（12日）搭上活動熱潮，透過社群平台分享30年前學生時代照片，照片中五官深邃、氣質空靈，吸引超過千位網友按讚、百人留言，誇讚「無整美女」。周春米也邀請兩位競爭對手、立委莊瑞雄及鍾佳濱參與活動，化解初選劍拔弩張的氣氛。

周春米表示，看到這活動時，手邊剛好有大學時期的照片，於是突發奇想的參與，沒想到引來那麼多關注。而最近初選氣氛黨內有點緊張，但大家終究是好同志也是共同奮戰的夥伴，因此邀請兩位初選對手共同參與，改變一下緊繃的氣氛。

周春米也開玩笑地說，俗話說歲月是把殺豬刀，從照片來看，歲月真的是殺得大家刀刀見骨，看到照片更感嘆回不去了。因此，也希望初選大家不要再刀刀見骨，大家團結為黨，用君子之爭的方式競爭初選

除了分享照片外，周春米也分享了5年前與現在即將改建完工為屏東榮總的大武營區的今昔對比，成了另類的「5年照片挑戰」。

周春米說，5年這時間剛好讓他有所感觸，5年前剛好在大武營區進行會勘，請國防部加速將土地交還給屏東縣政府，好興建屏東醫學中心的醫院。而5年後的現在，屏東榮總已經接近完工啟用。5年的今昔變化讓人看到屏東的進步，也相信自己有能力繼續接棒這個屏東縣政的「5年照片挑戰」，繼續用心帶領屏東進步向前。



