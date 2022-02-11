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粉絲別灰心？政壇有高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」　好多綠營藍勾勾相挺

▲蔡易餘11日透過臉書說自己是被高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▲蔡易餘11日透過臉書說自己是被高嘉瑜認證的「嘉義玄彬」。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

政治中心／台北報導

南韓明星情侶檔玄彬、孫藝珍因電視劇《愛的迫降》擦出火花，交往兩年，10日突宣布結婚，將於3月中旬於首爾舉辦婚禮，讓粉絲又驚又喜。對此，民進黨立委蔡易餘也送上祝福；不過他也籲粉絲別灰心，打趣表示還有「嘉義玄彬」。

蔡易餘11日在臉書上傳一張自己與玄彬、孫藝珍的合圖，並表示，「恭喜玄彬、孫藝真決定攜手共度下半生！結果網友傳了這張給我…，原來還有高嘉瑜認證過的嘉義玄彬！」圖片中的文字寫著，「玄彬結婚了…錯過了…沒關係…還有嘉義玄彬」。

該篇貼文截至發稿前共7728個讚、463則留言及58次分享。此外，包括高嘉瑜在內，有許多民進黨政治人物留言回應。高嘉瑜說，「我們只剩下嘉義玄彬了」；立委莊瑞雄表示，「無限支持嘉義玄彬」；立委趙天麟稱讚，「嘉義玄彬很可以」；立委蔡適應寫道，「我給過、滿滿的祝福！」此外，無黨籍高雄市議員黃捷也說，「恭喜嘉義玄彬」。

回顧「嘉義玄彬」源頭，起因是高嘉瑜2020年5月在立法院質詢時提出開徵「肥胖稅」，點名身材圓潤的蔡易餘。事後高嘉瑜受訪時，稱蔡易餘當初是像玄彬，現在像北韓領導人金正恩，「確實差滿遠的，但都是在北韓。」但對於高嘉瑜的稱讚，蔡易餘趕緊澄清，「哪有啊！過去就書呆子啊！很認真讀書。不像玄彬！」

事隔近一年，蔡易餘因體重超過100公斤，被總統蔡英文要求減肥時，高嘉瑜找出蔡易餘年輕時的照片，表示「期待我心目中的玄彬再現，學姐的歌聲會陪你一起煎熬～」，此次再度掀起蔡易餘「立院玄彬」的話題。

▼多位民進黨官員留言認證「嘉義玄彬」。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

▼多位民進黨官員留言認證「嘉義玄彬」。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘 家己人）

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