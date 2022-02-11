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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

年底縣市長選戰佈局　民進黨選對會2共識：儘速辦理屏東初選

▲▼身兼民進黨主席的總統蔡英文在中常會發表談話。（圖／翻攝自民進黨直播）

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文。（資料照／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨選舉對策委員會今（11日）下午開會，民進黨秘書長林錫耀會後轉述，身兼民進黨主席的總統蔡英文會中表示，「人選」與「團結」是勝選最為重要的關鍵因素；今天選對會達成兩點決議：第一，針對縣市首長拼連任的台南市、高雄市、嘉義縣將成立「徵詢協調小組」，2月底前完成報告，第二，由於屏東縣長有意人選均已表態，宜儘速辦理初選作業。

蔡英文本周在中常會表示，新年4大目標之一，是部署優質人選回應人民期待，與「台灣隊友」們一起面對年底九合一大選的考驗。

林錫耀今天晚間表示，選對會今天就年底九合一大選的概況與部署進行廣泛討論，選對會成員一致認為，從基層民代到縣市首長，民進黨必須視整體局勢，按部就班完成提名。目前7個執政縣市部分，要以卓越的政績為基礎，持續爭取執政；其餘縣市部分，更要進一步透過提名優質人選，贏得更多地方執政機會，來建設地方、服務台灣人民。

此外，今天選對會也決議兩點如下：第一，選對會針對台南市（洪耀福召集、高志鵬、劉維鈞）、高雄市（林錫耀召集、趙天麟、吳秉叡）、嘉義縣（黃承國召集、蔡易餘、陳茂松）3個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」，並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會進行提名。

第二，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，故宜儘速辦理初選作業，初選時程部分，則在徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。

林錫耀轉述，蔡英文在會議中強調，面對年底九合一選舉，在穩健的執政基礎上，「人選」與「團結」是勝選最為重要的關鍵因素。蔡也再次強調，民進黨作為有經驗、有能力的執政黨，務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，爭取更多台灣人民的認同和支持，一起讓國家持續前進。

民進黨去年底成立選對會，由蔡英文擔任召集人，其他成員包括，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀。今天選對會成員，除賴清德請假，陳其邁、鄭文燦以視訊方式與會，其餘皆出席與會。

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