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黃偉哲表態挺莊瑞雄　鍾佳濱：禮貌互動不宜一厢情願解讀

▲▼民進黨立委鍾佳濱宣布參選角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會宣布角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態爭取提名，初選戰火猛烈。暨鍾佳濱日前公布副總統賴清德支持親筆信函，引發政壇熱議後，莊瑞雄今（11日）公布台南市長黃偉哲力挺影片，對此，鍾晚間回應《ETtoday東森新媒體》說，不宜一廂情願解讀禮貌性的人情互動，屏東和台南都是農業大縣，他也曾提出相關議題與農委會討論。

莊瑞雄今天透過臉書公布黃偉哲力挺影片，黃在片中談及莊瑞雄協助芒果、鳳梨釋迦、蓮霧產銷，直言「屏東縣是農業大縣，需要對農民有疼心的好縣長，莊瑞雄用心疼惜農民，是很好的人選。」莊也表示，​大南方是台灣競爭力的最強後盾，感謝嘉義縣長​翁章梁、黃偉哲、高雄市長陳其邁的相挺，屏東正處於轉骨的關鍵期，擁有豐富經驗的莊瑞雄，是最適合屏東的縣長候選人。​

對此，鍾佳濱受訪表示，這應該是去年的活動場合，台南市是農業重鎮，地方首長面對認購農產品的各方援助，順應當時的場面互動，可以理解是禮貌性的人情世故，不宜一廂情願解讀。

鍾佳濱也提到，屏東與台南都是農業大縣，因此有許多農業議題需要共同面對。過去他在立法院，多次就肥料、農作物與農民保險、水資源調度等，與農委會公開進行討論，未來，他也將持續加強地方農作物冷鏈系統、各項農作物保險的建置，為屏東農業打好基礎。

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者陳崑福翻攝）▲民進黨屏東縣籍立委鍾佳濱11日正式宣布將參選屏東縣長黨內初選， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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