影／黃偉哲首發聲表態挺莊瑞雄　「農業大縣需要疼惜農民的縣長」

▲黃偉哲表態支持莊瑞雄，投下震撼彈。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆滿， 獲得潘支持的民進黨立委周春米、英系立委莊瑞雄、新系立委鍾佳濱表態爭取提名，廝殺激烈。莊瑞雄今（11日）透過臉書公布台南市長黃偉哲力挺影片，黃在片中說，「屏東縣是農業大縣，需要對農民有疼心的好縣長，莊瑞雄用心疼惜農民，是很好的人選。」

2018地方選舉，黃偉哲與正國會立委陳亭妃、湧言會立委王定宇在台南市長初選角逐，廝殺激烈，當時黃偉哲獲得地方新潮流系統支持，包括尚未擔任立委的郭國文、林宜瑾等指標性人物都表態支持黃。

不過，黃偉哲今天透過影片表示，今年6月，屏東楓港受到Delta疫情影響，枋山芒果受到污名化，莊瑞雄在第一時間號召各縣市相挺，認購超過1000箱芒果，解決因為疫情而被退訂的困境；今年中國先後宣布禁止台灣鳳梨釋迦、蓮霧進口，屏東農民首當其衝，莊瑞雄在第一時間和農委會掌握現況，迅速提出對策保護農民。

黃偉哲直言，莊瑞雄和他是立法院的老同事，都來自基層，了解基層民眾的心聲，屏東縣和台南市「同身命，同運途」，有情有義、作伙相挺，嘉義、台南、高雄和屏東都是守護台灣的最前線，在南台灣挺全台灣。

莊瑞雄則表示，從嘉義、台南、高雄到屏東，廣闊的土地，孕育出豐盛的糧食、繁榮的產業。​大南方，是台灣競爭力的最強後盾；而屏東，更是台灣前進世界之南的第一線，​大南方有著共同的運途，共同的性命，他有信心，可以帶領屏東，成為大南方最堅強的成員。​

莊瑞雄說，感謝嘉義縣長​翁章梁、黃偉哲、高雄市長陳其邁的相挺，屏東正處於轉骨的關鍵期，擁有豐富經驗的莊瑞雄，是最適合屏東的縣長候選人。​