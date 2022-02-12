民眾黨提名議員有酒駕前科　柯文哲坦言思慮不周：沒遇到也沒想到

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來積極布局縣市議員參選人，但卻風波不斷，2位新北市、桃園市的被提名人遭爆料有酒駕前科，引來外界質疑。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，後來反省是中央黨部不對，已經把酒駕問題重新寫進提名辦法，「一個新興政黨常常思慮不周，沒遇到也沒想到」；但柯也認為，不能一個人過去犯過罪就完全排斥，還是要與人為善。

PTT名人「小商人」日前發文指出，對於民眾黨與嘉義蕭家班合作特別有意見，王昭坤就是蕭家班的人，第1、第2波還沒看到他兒子被提名，估計知道這人前科多，但王昭坤的家都給民眾黨當服務處，市區也一堆看板，要摸頭恐怕也沒那麼容易，不提名也是選到底了。

柯文哲表示，最近有2位被提名人被撤銷提名，後來我們反省還是中央黨部不對，一開始在設定提名的標準時，因為自己很強調SOP，所以來報名的有一定標準，當時要求要申請良民證，可是我們怎麼想也沒有想到說，怎麼會是說5年前有酒駕不准提名？不可能寫在裡面，所以後來就出現這種提名後被發現過去有酒駕的歷史。

「為了這個我們在前幾天開會，應社會需求，把酒駕問題重新寫在提名辦法裡面。」柯文哲說，不過法不溯既往是一種精神，他們已經提名了，所以也要謝謝他們，覺得不要造成黨的困擾，他們就自己退選。

柯文哲說，有反省過，一個新興政黨常常思慮不周，沒有遇到也不會去想到，所以關於酒駕我們在提名辦法會有修正。同樣裡面寫很清楚，如果過去有犯罪紀錄的話，要到什麼程度、什麼是可以接受什麼不能接受，規則裡面要重新理清楚。

至於和蕭家班合作引發的爭議，柯文哲表示，反正都還沒提名，社會上也不能因為一個人過去曾經犯過罪，完全就排斥他，「不然為什麼要有更生人保護法？」所以結論是這樣，關於我們民眾黨未來的提名辦法，經過這次事件會修得更完整，對於社會上的人我們還是與人為善，提名辦法會更嚴謹。

民眾黨提名爆酒駕爭議的是新北市第六選區林致兵，在2014年曾經有酒駕前科，另一名是桃園市議員參選人陳品杰，在柯文哲「勸退不退就不好看了」一聲軍令拆彈下，林致兵退選，陳品杰退黨。

▼柯文哲表示未來將把酒駕問題寫進民眾黨提名辦法。（圖／民眾提供，下同）