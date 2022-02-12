陳思宇稱黃珊珊大戰「二魔」陳時中、蔣萬安　柯文哲：沒那麼嚴重啦

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，各黨紛紛開始運作選舉事宜。民眾黨北市議員參選人陳思宇日前化身星座大師，稱台北市長選戰將是天秤座的黃珊珊，對決摩羯座的衛福部長陳時中、國民黨立委蔣萬安，是「珊珊大戰二魔黨」。對此，台北市長柯文哲12日表示，「沒那麼嚴重啦」，要把競爭對手當Partner，不必當敵人。

柯文哲12日出席北市府首長共識營活動，他表示，離卸任還有很長的時間，還有很多事情要做。共識營有三樣，第一個是我們要整理過去7年做的，還有今年要做的，還有今年要完成的必須要移交給下一任政府那些東西，我們都要一個一個列出來，都要做成紀錄。市政是連續的，所以今天要做的事情還是很多。

至於王世堅稱黃珊珊比講萬安更有處理問題的能力，還認為蔣萬安太軟弱，柯文哲笑說，「不管什麼樣的人偶而也會講對的地方，這個算是王世堅講很正確的地方」。

而外界評估，黃珊珊參選的話，會像柯文哲過去選舉一樣，在7、8月出現黃金交叉。對此，柯不願多談，「這個還是認真工作吧，7、8月離現在還很多個月」。

媒體追問，陳思宇稱黃珊珊是「一人大戰二魔」，柯文哲說，沒那麼嚴重啦，競爭對手也把他視為夥伴，可以競爭也可以是夥伴，不必把人家當敵人。