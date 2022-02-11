新北石碇二格路山櫻花綻放　為蒼翠山景點綴幾抹紅

▲新北石碇二格路山櫻花綻放。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年1月下旬起，二格路山路步道的山櫻花正逐漸步入花季。新北市政府石碇區公所於2月12日舉辦「2022新北櫻花稼期-幸福光櫻健行活動」，活動時間為上午10時至下午2時，前100名報到民眾可獲得限量賞櫻紀念品1份，現場也安排有生態導覽供民眾免費報名參加。

新北市景觀處表示，二格路整個山路步道兩旁植有許多山櫻花，每年約在1月下旬至2月初進入花季，滿開時桃紅色的山櫻夾道成林，有如步入仙境般非常美麗。山路步道全長約2.5公里左右，在散步健行享受石碇新鮮的空氣的同時，還能體驗被櫻花環繞的浪漫氣息。

▲山櫻花。

景觀處同時規劃有線上賞櫻「2022新北櫻花稼期」網站，讓民眾在家動動手指就能輕鬆賞花，感受春暖花開的氣氛，或在FB「賞花快報」紛絲專頁點讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各櫻花資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。

民眾若想出門走走透透氣，也務必遵守中央流行疫情指揮中心規定，外出須全程配戴口罩，拍美照時也務必把口罩戴好，保護自身安全。想去二格路賞櫻的民眾，可以透過大眾運輸工具前往：搭乘捷運至新店站下車，轉成綠12公車（往坪林方向），於「二格公園」站下車步行100公尺即可抵達步道口。若自行開車前往，可以從新店北宜公路起算約23公里處，二格公園前行200公尺，右轉二格路即可抵達。

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