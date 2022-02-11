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2022新北燈會好戲連連　2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵

▲2022新北燈會好戲連連 2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵。（圖／新北市民政局提供）

▲2月13日新北燈會邀請偶界天王巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等超人氣人偶。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022新北燈會自2月4日開幕以來好評不斷，已成親子遊憩及浪漫約會聖地，除主燈及水舞定時秀，假日更邀請知名藝文團體演出，讓整個燈會現場不論是平日或假日都精彩無比。12日有馬戲之門、CMO樂團等演出、13日更邀請偶界天王巧虎、琪琪、桃樂比、妙妙等超人氣人偶帶來歌舞歡唱，陪伴大小朋友逗陣鬧元宵。

民政局長柯慶忠表示，燈會至2月28日，共規劃7個主題燈區、6大類型演出、超過156場展演，帶給民眾精彩饗宴。週一到週四點燈時間為晚上6點至10點，週五至週日延後半小時關燈。搭配生肖虎年，並加碼邀請最受小朋友歡迎的巧虎，展開歡樂魔法派對，讓大小朋友盡情放電，開心過元宵。

柯慶忠說，街頭表演場除週日有巧虎歡樂派對，週六馬戲之門的《馬戲嘉年華》，不論是空翻技巧、雜耍砌磚、大環等特技，將讓觀眾看得目不轉睛；週日還有在街舞圈響叮噹的HRC舞團，帶來熱力四射街舞，特炫舞技搭配超震撼配樂，絕對讓觀眾驚豔不已。

▲2022新北燈會好戲連連 2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵。（圖／新北市民政局提供）

▲2月12日禾一舞團將帶來精采表演。

另外，水上音樂廳燈區本週則有金曲獎最佳原住民專輯演唱團體CMO，演出以阿美語創作並改編臺灣原住民古調的歌曲，以及U18爵士樂團帶來柔情萬種的經典爵士曲目，與律動十足的Spain等，現場鷺鷥為景、星空作伴及水中燈光倒影，浪漫指數爆表，讓人耳朵就要戀愛了。

還有廟埕搬戲燈區本週禾一舞團及新莊鼓藝團輪番上場，禾一舞團結合陣頭技藝、螢光特效與科技動畫，獨創臺灣人專屬的官將首街舞，襯托現場新莊地藏庵立面樣式主題燈，與吸睛的官將首、八家將臉譜燈會劇場藝術氛圍，並傳遞濃濃台灣風情。

此外，在原民局文化特色貨櫃屋前，馬拉赫文化藝術團也連續2個週末假日帶來「Mzyugi Ulay舞熠烏來－泰雅織布舞」展演；而辰光橋下右側廣場，每週還有身聲劇場帶來的《神獸奇幻之旅》，大型裝置藝術結合肢體、音樂，帶動觀眾氣氛，不僅遊園民眾開心觀賞拍照，也讓燈會展區充滿歡笑聲。

▲2022新北燈會好戲連連 2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵。（圖／新北市民政局提供）

▲2月12日金曲獎最佳原住民專輯演唱團體CMO也在新北燈會帶來精彩演唱。

柯慶忠說，今年燈會7大燈區搭配場域故事，營造溫馨浪漫氛圍，不論怎麼拍都好看，除萌度爆表的小熊甜蜜森林泰迪熊吸引親子目光，日本燈區、手繪燈廊及水上音樂廳等也成為情人們放閃聖地，歡迎大家來賞花燈看好戲，無法到現場民眾，也可於粉專「新北民政保平安」收看12日禾一舞團及13日巧虎歡樂魔法派對直播，感受燈會鬧熱氛圍。

民政局提醒，新北燈會好逛好拍，進入展區請全程配戴口罩，並配合實聯制、量額溫、手部消毒等防疫措施，展區內請勿飲食及邊走邊吃。現場每日閉展後皆進行清潔消毒，讓民眾賞花燈更安心。另外，燈會期間人潮眾多，呼籲民眾搭乘捷運中和新蘆線至「三重站」1號出口，或機場捷運「A2三重站」1A出口，即可抵達會場，搭乘公車的民眾也可至捷運三重站或菜寮站下車前往。假日表演活動詳情也可上「新北市政府民政局」官網查詢。

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