台南Josh家暴後復出？　鄉民驚見「老婆一舉動」：已經和好了嗎

▲台南Josh上個月對老婆提告家暴。（圖／翻攝自台南Josh IG）



網搜小組／劉維榛報導

YouTuber「台南Josh」上月23日遭老婆Amber家暴痛打，新家牆面上還出現「死死死媽寶」字跡，事後Amber道歉也坦承情緒控管有問題，而台南Josh隔幾日也正式提告家暴。如今有鄉民發現，該夫妻倆生活似乎回到正軌，Amber也重開YouTube頻道，訂閱數還激增到近3萬人。

台南Josh與Amberr去年7月登記結婚，原本今年要度過第一個新婚過年，不料兩人私事鬧上新聞版面，台南Josh在1月26日曾坦言，家暴後續交由律師表姐「巴毛律師」處理，關於頻道部分會暫停更新，「現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今過年剛結束，台南Josh於9日在粉專貼出奧迪車款照片，「去年才買的...結果過沒幾個月原廠就宣布Q2要告別舞台了，#我曾經相信科學。」

當時前職棒球星鄭達鴻在底下喊話「加油～期待新片！」而台南Josh回應，「希望以後有機會可以一起合作一下。」其他粉絲也敲碗「國師何時上新片？」台南Josh也回應「稍微休息一下，不會讓大家等太久」，顯見台南Josh生活與心情已慢慢回歸正軌。

▲台南Josh表示，不會讓大家等太久。（圖／翻攝台南Josh臉書）



到了今（11）日，台南Josh在粉專轉貼台南一中粉絲頁，他再度發文表示，校慶倒數64天，「學校總嗨不掉了吧，祝百年校慶順利。」而該貼文似乎也代表著台南Josh可能在校慶上復出。

另外老婆Amber動態也備受關注，有網友在PTT發文，表示前幾日Amber已悄悄重開YouTube頻道，「安柏YT又打開了，難道已經和好了嗎？」事後，有網友回文表示，「2／8那天看的時候，訂閱100左右，影片只有三部，現在變2.96萬 ，32部影片，就算不更新，有流量也有錢賺？」

底下網友紛紛置板凳，「已訂閱，謝謝分享」、「正妹很快就能東山再起啦」、「版友想好一堆新企劃了，幹嘛不開」、「頻道一開財源滾滾來」、「翻紅靠這把」、「轉型爆走系，抖m小眾會看」。

▼Amber 頻道訂閱數激增。（圖／翻攝安柏小盒子Amber YouTube）

