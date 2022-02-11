店家喊情人節「帶老婆+女友=免費」　狂人1招破解：賺翻了

▲服飾店情人節喊免費 ！（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

下周一（14）日就是西洋情人節，店家紛紛祭出優惠，不過有服飾店超殺喊出「免費」，但條件是老公要同時帶著老婆跟女友「一同現身購物」，消息一出後，引發老司機們朝聖，跪嘆老闆這招玩很大，「今天不是你傾家蕩產，就是我頭破血流！」

一名男網友在臉書《爆笑公社2》表示，9日去逛服飾店時，發現店家推出情人節優惠，可見上頭寫著「帶女朋友95折、老婆9折」，但以下折扣更狂，業者竟喊出「兩人都帶免費」。

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原PO看傻眼之餘，也認為老闆太逗趣，「情人節快來了，上哪裡去找這種好康，有沒有人要推薦一下？記得兩個人都要帶喔！」

▲帶老婆+女友上門，店家喊出免費。（示意圖／記者曾筠淇攝）



文章貼出後，被轉貼到爆料公社，底下引來萬名網友朝聖笑虧，「帶左手和右手去就好」、「老闆想看到血流成河的概念嗎XD」、「佛心店家還有規劃生前契約」、「店家應該也不是笨蛋吧，叫你現場兩個接吻／喇舌確認，直接都破功」、「下面要順便放律師的名片，一條龍服務」、「應該馬上單身」、「帶老婆和情人，那就是男生被打到骨折的吧」。

胡鬧之餘，有網友想出最正經的破解方法，「帶女朋友去求婚，現場變老婆」、「賺翻了，老婆加上女兒（前世女友）=免費」、「我問問老婆跟女兒，但是女兒不屑的說：誰要當你的情人啊」。

▼網友笑歪，人夫準備被打到骨折。（圖／翻攝爆料公社）

