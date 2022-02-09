常與老婆放閃「5同事全偷吃」！菜鳥工程師嘆：渣到刷新三觀

▲5位前輩與老婆超甜蜜，其實背後超渣。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「同事全部都出軌了...」一名菜鳥工程師透露，剛進公司時，發現部門同事與老婆們感情超好，且有車有房，彷彿是人生勝利組。怎料在公司待了一段時間後，原PO發現前輩們早在外面偷吃，愛家形象一秒毀滅，原PO好奇追問外遇原因，結果得到「你以後有錢了，老婆老了就懂了」的答案。

一名男網友在Dcard表示，畢業後就在科技業上班，部門同事都比原PO年長，「他們薪水都很不錯，很會投資理財，也都買車、買房結婚了」，因此讓原PO羨煞不已。

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某次聚會上，前輩們也帶著老婆出席，各個都直言幸運嫁給好老公，且都有一個共通點，五對夫妻都是初戀到結婚。而飯局上，原PO看著5位人妻都狂抨擊身邊渣男故事，還紛紛慶幸老公工作單純，免去酒店應酬等。

怎料，原PO在公司待一陣子後，竟有驚人發現，原來這5位前輩根本渣爆，「他們有的劈腿、有的包養、有的跟小三交往好幾年，甚至打算結婚的，一堆顛覆我三觀的行為。」

儘管身為局外人，但原PO一臉詫異私問前輩「你們不愛老婆了嗎？」結果前輩直言仍有愛，接著解釋「老婆對我們來說更像是家人，家人需要的是負責，至於愛情跟生理需求，我們在外面找就好」，並坦言以前學生時代沒時間玩，「我們都很後悔浪費那段最精華的時光。」

最後，前輩也話中有話暗示「你以後有錢了，老婆老了就懂了。」聞言，原PO一臉懵了，「我和女友交往5年，我承認我條件不好，不帥也沒錢，大家有遇過條件好的男生還不渣的嗎？比例多嗎？」

文章貼出後，底下網友也狂搖頭回應，「其實男生機只有分管不管得住小頭的而已，沒有分什麼高矮胖瘦有錢不有錢」、「說對家人是負責，結果還是沒有負責」、「就以前花太多時間唸書沒玩到啊，現在玩回來而已，反正老婆有顧有給錢有養小孩就好」、「工程師跟金融男都是出軌重災區，只是理工男外表給人老實的印象而已」、「也許老婆也只是配合演出啊」、「不只科技業，我待過製造業，經理級以上的，有錢的都一樣」。

▼原PO直呼，想把前輩偷吃真相告知老婆們。（圖／翻攝Dcard）