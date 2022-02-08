林秉樞起訴後遭押提抗告　高院：駁回！恐有反覆實施之虞

▲林秉樞對高嘉瑜施暴遭起訴羈押，提出抗告再遭駁回。（合成圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，檢方在農曆年前對林秉樞提起公訴，新北地院審理後進行接押庭，裁定羈押3個月。林秉樞提出抗告，但高等法院審理後，認為林秉樞持有高嘉瑜的私密影片，可能會以此威脅高嘉瑜；再加上他有多次前科，高院認為他有反覆實施之虞，駁回抗告。

林秉樞對高嘉瑜施暴案件，在去年11月底經媒體批露後，承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將他拘提到案。經訊問後，檢方對林秉樞聲請羈押，理由是他涉犯「傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞；且林秉樞也有反覆實施「恐嚇危害安全」罪之虞，請求羈押。最後法院裁准羈押禁見。

林秉樞在去年12月29日向法院聲請具保停止羈押，但遭駁回。而檢方在農曆年前，將全案偵查終結並提起公訴，案由新北地院審理接押庭，新北地院裁定羈押3個月；林秉樞不服，提出抗告。

林秉樞抗告理由指出，法院認為本案有害善良風俗故不公開審理，侵害林秉樞的公開受審權；此外，檢方已查扣他雲端硬碟中的私密影片，林秉樞也已經配合刪除所有影片，但法院卻認為他可能以此要脅高嘉瑜，顯不合理；最後，林秉樞以自己有精神疾病為由，不宜羈押。

而高院審理後，做出駁回裁定。高院駁回理由指出，根據卷證資料，林秉樞犯罪嫌疑重大。此外，高院認為林秉樞供述反覆，與證人之證詞有所出入，又持有高嘉瑜之私密影片，可能以不當方法影響高嘉瑜。另外高院也根據證人證詞以及他的前科紀錄，認為他「情緒控制能力欠佳，有事實足認有反覆實施強制及恐嚇罪之虞。」

至於公開審理部分，高院認為本案攸關高嘉瑜的私密影片，確實有害善良風俗，不應公開審理。而高院也認為林秉樞跟高嘉瑜曾為男女朋友的親密關係，「並曾持有私密檔案，確有干擾證人或對其等造成心理壓力之可能。」而對於林秉樞的精神疾病，高院認為並無出所接受治療之急迫性，最後裁定駁回。