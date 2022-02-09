甜到爆炸！12星座愛到「濃情密意」給你「專屬暱稱」

▲12星座對情人專屬的甜蜜稱呼。（圖／取自免費圖庫xFrame）

生活中心／綜合報導

情侶交往一段時間後，會幫彼此取專屬的暱稱，要讓對方知道，你是獨一無二的，據《星座好朋友》網站分析，12星座幫你取名為「小懶豬、小寶貝、老婆」時，代表你在他心中占有非常重要的位。

牡羊座、雙子座、水瓶座、射手座

叫對方親愛的或者寶貝

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這些星座的人在暱稱這一塊就比較直接了，他們認為既然都戀愛了，如果總是叫對方一般的綽號、本名，會感覺有距離感、沒那種親密的感覺，但要他們叫對方老公、老婆，他們又覺得這不是事實，讓他們叫對方小豬、豬、小可愛等暱稱，他們又嫌太噁心，還是就直白一點稱呼對方親愛的，或是寶貝這種暱稱，才讓他們覺得比較滿意。

金牛座、巨蟹座、天秤座、雙魚座

叫對方小豬豬、小懶豬、小笨蛋....等

這些原本看起來應該是罵人的字詞，前面加上了個「小」，反而充滿了無限的寵溺感，這些星座的人特別喜歡讓另一辦這樣稱呼自己，這能夠讓他們感覺到被對方寵著、呵護著，因為他們喜歡，也覺得這樣對另一半稱呼特別有愛，因此他們也總是喜歡，用這樣的方法來稱呼另一半。

獅子座、處女座、天蠍座、魔羯座

叫對方老公老婆

這些星座佔有慾比較強，給另一半的暱稱，要兼顧宣示主權，他們總是喜歡聽到對方叫自己老公、老婆，會讓他們覺得，彼此已然確定了要在一起一輩子的關係，當他們這麼稱呼另一半時，也能夠顯現出自己的地位不一般，不是輕易能夠被取代的，也不會有第二個人有和自己相同的特權。