高中生大哥「一把抱起3歲妹」丟下6樓陽台！女童活活摔死

▲女童遭大哥從6樓丟下，送醫搶救後仍不治身亡。（示意圖／pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣8日上午發生一起3歲女童從自家6樓陽台墜樓意外，經送院搶救後仍不治身亡。然而經過調查，發生事故的陽台牆高130公分，也沒有任何可以墊腳的物品，光靠女童自己根本不可能跨越圍牆跌落，事發當時和女童單獨待在陽台的高中生哥哥這才坦承是自己將妹妹一把抱起，並丟下1樓，目前男學生已經被依殺人嫌疑逮捕。

根據《琉球新報》報導，沖繩縣警方與名護市消防本部8日上午8時56分左右接獲民眾通報稱，有一名孩童從高處墜樓，趕往現場後，確認為一名3歲女童，但因傷勢嚴重已經心肺停止，送院搶救後，仍於同日上午10時39分不治身亡。據通報的目擊民眾指出，女童身上並未出現明顯的外傷或出血。

事發地點為一棟8層樓的社區大樓，而死亡女童則是和40多歲的母親、高中生哥哥以及就讀國中的姊姊等4人同住在該大樓的6樓。警方表示，女童墜樓當時，家中只有母親、哥哥和女童3人，而女童8時55分從陽台墜落至1樓前，則是和哥哥兩人單獨待在陽台上玩耍。

▲警方調查後發現，女童根本無法靠自己的力量跨越圍牆，哥哥才坦承犯案。（示意圖／PAKUTASO）



警方經調查發現，陽台上有高約130公分的水泥外牆，依照女童的身高基本上無法跨越，而警方到場時，也並未在陽台上發現任何女童可以踩踏或攀爬的物品，因此判定死者非意外墜樓，懷疑是遭人蓄意謀殺，緊急調查當時在家的家人。而女童就讀於高中的哥哥這才向警方坦承，是他親手將妹妹丟下陽台。

警方目前仍在調查詳細的犯案動機與作案經過，並於8日下午緊急依殺人嫌疑將死者哥哥逮捕。死者母親表示，事發當時只知道兩兄妹一起在陽台，但沒有看見具體發生了什麼事，家人間先前也未發生爭執。此外，死者將於9日進行解剖，以釐清詳細死因。

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