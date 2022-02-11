Novavax疫苗對12至17歲青少年「有效性逾8成」　無心肌炎案例

▲美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國醫藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）10日公布一項試驗結果，Novavax兩劑新冠疫苗對12到17歲青少年的防護效力超過8成，且無心肌炎相關案例。預計在今年第一季度向全球監管機構提交EUA，申請將Novavax疫苗用於青少年族群。

據路透社報導，Novavax表示，這項於2021年5月至9月進行的後期試驗中，共有2247名青少年參與受試，當時美國的主流新冠毒株為Delta病毒。試驗結果顯示，12到17歲青少年接種兩劑Novavax疫苗後，對抗Delta變異株的有效性達82％。

Novavax指出，在青少年試驗數據中沒有發現任何心肌炎的案例，但隨著Novavax疫苗逐漸使用於更廣泛的人群，公司仍在密切關注心臟炎症或其他反應不良事件，並確保向公眾與監管機構通報其安全使用。

上個月末，Novavax公司申請批准對美國成年人使用其疫苗，在美國與墨西哥招募約3萬名受試者所進行的成人試驗顯示，Novavax疫苗有效性達90.4％。此前，Novavax疫苗已經獲得歐盟與世界衛生組織（WHO）的批准，並已獲准在英國與紐西蘭為成年人接種。

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