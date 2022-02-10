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本土＋37例！醫讚「沒指數型上升」不可思議：年後沒案例才詭異

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日爆多起感染源不明本土，但林氏璧說，目前未看到指數型上升已經算好了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（10）日暴增37例本土個案，其中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚，而新北嘉聯益樹林廠累積15人確診，另幾起群聚有擴大跡象。前台大感染科醫師林氏璧分析該波疫情直言，「今天這情形比較像我想像中，過年後的樣子。」接下來預估仍會有零星大小不等群聚出現，但只要不以指數型上升，已經非常不可思議了。

林氏璧根據疫情資料表示，今日新增37例本土中，居隔陰轉陽為11例，另26例感染源都待釐清。其中嘉聯益樹林廠15例，該公司還有桃園廠，員工450人要採檢，還有擴大可能；另外跨4縣市移動的家庭群聚有6例，雖然確診人數不如電子廠，但因跨縣市足跡廣泛，相關疫調持續進行中。

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另高雄家庭群聚又驗出4例陽性確診，以及新北汐止1名手搖飲店女店員染疫。但讓林氏璧不解的是，亞旭電腦11例已經2次PCR採檢陰性，回宿舍又驗出陽性，但期間都沒有外出，懷疑是在集檢所或短暫結束居隔後又交叉傳染，「有點奇怪」，相關253人須重新居隔14天，但都還在控制範圍內。

▲墾丁大街2021年最後一晚人潮湧現，該區段是屏東縣2022年地價最高區段 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林氏璧說，過年後如果都沒案例才詭異。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

「今天這情形比較像我想像中，過年後的樣子。都沒案例很詭異。」林氏璧直言。他說過年後近日每天篩檢量回到3萬，週一、二還到達4萬，果然抓到些個案，加上前天新北一家5口，目前5條傳染鏈不明。雖然如此，他認為目前社區還算是零星，因昨日3.3萬件中僅有54例確診，陽性率0.163%，至少不像他國在連假後疫情指數型上升，「這對Omicron的疫情防控來說已經是很不可思議的表現了。」

林氏璧預估，接下來仍會不斷有零星大小不等的群聚出現，但只要壓住不呈現指數型上升，「我想就非常好了」。而爭取來的時間，可用以觀察世界急著「走出隧道」的國家做得如何，以決定如何迎向台灣模式的期末考。

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