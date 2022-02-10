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Omicron「2大隱藏症狀」篩檢前就來襲　專家認了：很難察覺

▲▼因應Omicron變異株的疫情蔓延，紐約曼哈頓加強篩檢。（圖／路透）

▲曼哈頓一位女性市民正在接受新冠篩檢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國各大疫情追蹤系統數據指出，Omicron目前約有20種主要症狀，包括流鼻水、頭痛、發燒、喉嚨痛等等，而如今專家卻發現，疲倦及暈眩可能也是染上最新毒株的初期症狀，卻很容易被忽略，或者誤以為只是輕微不適。

▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國民眾上街紛紛戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

1、疲倦

在所有變異株中，疲倦都是常見症狀，還有研究指出62%患者都曾有此經驗。美國醫療網站「網路醫生」（Web MD）調查，去年12月23日至今年1月4日，1/3男性患者感到疲倦，40%女性染疫後飽受疲倦之苦，顯示女性似乎更容易受到影響。

南非醫學協會主席庫琪博士（Dr Angelique Coetzee）是第一個針對Omicron發出警告的學者，她也表示，Omicron的初期主要症狀包括疲勞、身體疼痛及頭痛。

儘管如此，其他專家卻直言，很難分辨疲倦究竟與病毒或者生活方式有關，美國傳染病權威納格拉尼博士（Dr Sachin Nagrani）說，新冠引起的疲倦應該定義為「心理生理勞累或疾病引起的極度倦怠」。

▲▼ 美國疫情／紐約曼哈頓，民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

▲曼哈頓民眾排隊等待篩檢。（圖／路透）

2、頭暈&昏厥

德國媒體Ärztezeitung報導，柏林一名35歲男子反覆暈厥後就醫，竟被發現確診新冠。醫師認為，染疫與暈厥之間有著「明顯關聯」，他們分析患者昏倒情況、染疫時間及是否罹患心臟疾病等因素後研判，「一些類型的病毒感染會影響內耳及神經，造成暈眩。」

此外，長期新冠（long covid）患者也可能出現暈厥症狀，來自義大利、西班牙及葡萄牙的數據指出，其中4.2%、也就是1.4萬多名患者在染疫初期都曾暈厥或者感覺頭暈，且此症狀似乎更容易影響60歲以上族群。

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