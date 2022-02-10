屏東2／11如期開學　縣府清消201所學校

▲清消校園作業 。（圖／屏東縣府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東今(10)日3人確診，縣長潘孟安表示，屏東如期開學，並對校園進行清消作業，確保師生健康及安全，並依中央流行疫情指揮中心規範高級中等以下學校的停課標準，1班有1位師生確診，該班停課14天；1校有2位以上師生確診，則該校停課14天。倘若停課，各校也做好停課不停學準備，隨時啟動線上教學，不影響學生的受教權。

縣府表示，為加強防疫並確保屏東縣師生在新學期上課健康和安全，教育處通令縣內國中、國小共201所學校11分校，立即針對學校周邊環境，以及校園內開放民眾使用的公共空間與設施進行環境消毒，校園消毒重點為學校校門口家長接送區、校園週邊公共環境及開放給民眾使用之公共空間與設施，如校內遊具、洗手台及廁所等，預計於2月11日開學前完成校園防疫消毒作業，維護校園環境衛生。

教育處表示，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，結合各鄉鎮市清潔隊入校執行校園環境消毒，由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，同時責請督學入校進行視導。

疫情當前防護工作不可輕忽，師生在校內務必遵守嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫指引，務必佩戴口罩和保持社交距離，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，以維護校園安全，提供師生安心的學習環境。