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本土校園再增5例確診　總數達1059例

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（10日）本土暴增37例確診，而根據教育部公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增7例確診個案，包括5例本土案例、2例境外移入，其中本土病例連續6天有新增個案，目前校園累計總數達1059例。

▲▼寒假結束開學在即，台北市環保局針對轄內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，維護師生健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲中小學明天開學，圖為北市環保局針對學校進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

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近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過4.03億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天大增37例本土確診病例，另有46例境外移入，總計新增83例。

▲▼本土校園再增5例確診。（圖／教育部提供）

▲本土校園今天再增5例確診。（圖／教育部提供）

本土疫情連環爆，明天中小學即將開學，但根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增7例，其中5例為本土確診案例，包括大專校院與高中、國中各新增1例，國小新增2例，也讓本土確診總數來到807例，而且連續6天都有本土新增個案，其中227例為本土大專校院生，高中生128例、國中生123例、國小生212例，還有117例幼兒園生。

今天新增2例境外移入個案，都是境外大專校院學生，確診總數來到252例，其中大專校院學生210例，境外移入高中生37例，國中生1例，國小生4例。

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