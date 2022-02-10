跟進北北桃　盧秀燕宣布高中以下校園「1人確診全校停課14天」

▲台中市長盧秀燕今天在疫情記者會中公布校園防疫指引。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

明天台中市高中以下各級學校開學，雖然台中疫情相對平穩，但Omicron新型變異株傳播速度強，台中市長盧秀燕今天在防疫記者會上宣布，台中高中職以下學校及幼兒園只要有一名師生確診，即全校停止實體上課14天，並採線上教學。

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▲台中市教育局長楊振昇。（圖／記者游瓊華攝）



目前新北、台北、桃園的停課規定，是1位師生染疫，全校停課14天，高雄的停課規定，則是依照中央公布的停課辦法處理。盧秀燕提到，台中的公私立高國中小357所，公私立幼兒園約770園，大約1100多所學校、40萬餘名學生，台中的停課規定也是「1人染疫，全校停課14天」，但會採「線上教學」的模式，讓孩子的學習不中斷。

教育局長楊振昇表示，台中學校明日即將開學，市府環保局及各區清潔隊已完成全市470處校園公共區域清消作業，各校亦自行完成教學區域清潔消毒工作，師生們可安心返回校園。另有關校園教職員工生疫苗覆蓋率，目前全市公私立學校、幼兒園及補習班教職員工完整接種2劑疫苗比率已達97.75%；國高中學生同意在校接種，且完成2劑疫苗接種比率為92.06%。