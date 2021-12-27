清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

▲總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清華大學「半導體研究學院」今揭牌，總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。蔡英文總統表示，四所教育部核定的半導體學院都已成立，是產業的新里程碑，她也特別感謝投入的企業，提供經費與業界菁英師資等，和政府攜手培育人才。林智堅市長表示，他曾是「一日清大生」，特別向曾任台積電的林本堅院長請教半導體製程與應用，盼大新竹合併升格作為強而有力後盾，讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

立法院今年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，清大成立半導體學院，將與台積電、力積電、環球晶圓、欣興電子、聯華電子、世界先進、聯詠科技、南亞科技等8家台灣公司，還有東京威力、美光記憶體2家國際公司攜手合作培育人才。並由台灣唯一曾任半導體業主管、又在大學任教多年的中研院院士林本堅擔任院長，規畫培育藍圖。

蔡英文總統表示，從五月通過《產學創新條例》後，教育部就立刻核定四所半導體學院，從十月份的成大、上周的陽明交大、台大，及今天的清大，已經全部成立，可說是台灣半導體產業的新里程碑。她也強調，這四場揭牌典禮她都有出席，要表達國家對產學合作、培養下一代人才的重視，特別是面對疫情挑戰、全球經濟情勢轉變，全世界都看見台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是半導體產業。

今天她也見到清大半導體學院的壓箱寶就是林本堅院長，每個學院成立都有秘密武器、而清大的秘密武器就是院長，誠如院長所言，最後成立的是最棒的，她也對這樣的自信表達讚賞。

蔡英文總統表示，她要感謝投入四個學院成立的企業，不論提供經費、業界菁英師資，和學界一起培育人才，為產業注入新動能，維持半導體產業的領先地位。她也建議這幾所半導體學院，可在寒暑假提供培訓課程，讓願意進修的學生，可以有更多的機會和管道，來提升自己的實力，讓培育半導體人才的速度更快、能夠因應業界的需求，進一步提升台灣半導體產業的國際競爭力。

林智堅表示，蔡英文總統一周以來第3次來到新竹，可見對台灣半導體產業的重視。為了更了解半導體產業，他曾到訪清大，更向林本堅院士、張世杰副院長請教半導體製程與應用。

林智堅說，目前全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾，唯有政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

清大校長賀陳弘指出，清華大學是唯一華人世界培育出3位諾貝爾獎的大學，近十年推動跨領域學習與創新，約四分之一畢業生都具有雙專長，成為半導體領導創新人才的活水。半導體科技日新月異，台灣必須培養出解決問題、開創新領域能力的活才，清華大學半導體研究學院目標就是培育這樣的人才。

清大表示，未來半導體學院將分為「元件技術、材料與物理」、「積體電路設計與應用」、「先進製程設備與封裝」、「電子材料與化學」4組招生，預計每年招收80名碩士生、20名博士生，規劃提供高額的獎學金，最快明年春季班就有學生入學。