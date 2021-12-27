　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

▲總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。（圖／新竹市政府提供）

▲總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清華大學「半導體研究學院」今揭牌，總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。蔡英文總統表示，四所教育部核定的半導體學院都已成立，是產業的新里程碑，她也特別感謝投入的企業，提供經費與業界菁英師資等，和政府攜手培育人才。林智堅市長表示，他曾是「一日清大生」，特別向曾任台積電的林本堅院長請教半導體製程與應用，盼大新竹合併升格作為強而有力後盾，讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

立法院今年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，清大成立半導體學院，將與台積電、力積電、環球晶圓、欣興電子、聯華電子、世界先進、聯詠科技、南亞科技等8家台灣公司，還有東京威力、美光記憶體2家國際公司攜手合作培育人才。並由台灣唯一曾任半導體業主管、又在大學任教多年的中研院院士林本堅擔任院長，規畫培育藍圖。

蔡英文總統表示，從五月通過《產學創新條例》後，教育部就立刻核定四所半導體學院，從十月份的成大、上周的陽明交大、台大，及今天的清大，已經全部成立，可說是台灣半導體產業的新里程碑。她也強調，這四場揭牌典禮她都有出席，要表達國家對產學合作、培養下一代人才的重視，特別是面對疫情挑戰、全球經濟情勢轉變，全世界都看見台灣在產業供應鏈中的重要性，尤其是半導體產業。

今天她也見到清大半導體學院的壓箱寶就是林本堅院長，每個學院成立都有秘密武器、而清大的秘密武器就是院長，誠如院長所言，最後成立的是最棒的，她也對這樣的自信表達讚賞。

蔡英文總統表示，她要感謝投入四個學院成立的企業，不論提供經費、業界菁英師資，和學界一起培育人才，為產業注入新動能，維持半導體產業的領先地位。她也建議這幾所半導體學院，可在寒暑假提供培訓課程，讓願意進修的學生，可以有更多的機會和管道，來提升自己的實力，讓培育半導體人才的速度更快、能夠因應業界的需求，進一步提升台灣半導體產業的國際競爭力。

林智堅表示，蔡英文總統一周以來第3次來到新竹，可見對台灣半導體產業的重視。為了更了解半導體產業，他曾到訪清大，更向林本堅院士、張世杰副院長請教半導體製程與應用。

林智堅說，目前全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾，唯有政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

清大校長賀陳弘指出，清華大學是唯一華人世界培育出3位諾貝爾獎的大學，近十年推動跨領域學習與創新，約四分之一畢業生都具有雙專長，成為半導體領導創新人才的活水。半導體科技日新月異，台灣必須培養出解決問題、開創新領域能力的活才，清華大學半導體研究學院目標就是培育這樣的人才。

清大表示，未來半導體學院將分為「元件技術、材料與物理」、「積體電路設計與應用」、「先進製程設備與封裝」、「電子材料與化學」4組招生，預計每年招收80名碩士生、20名博士生，規劃提供高額的獎學金，最快明年春季班就有學生入學。

ET快訊
新北30歲男疑吃到「倒吊子」！　倒地猝死
NIKE官網「快閃折上折」！　跑鞋現省超過1700元
「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！　房務揭真心話
酒駕撞死二寶媽！　法務部長說重話了
吳宗憲深夜「找第三者」約談鹿希派！態度軟化：言教、身教都已完
Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

雲林西螺「雲44線鄉道」　斥資238.7萬預計農曆年前完工

林宜瑾寒冬送暖　捐贈民生物資、紅包計1900戶家庭受惠

2022竹市元旦升旗　林智堅今公開三大亮點

清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

創紀錄！全國語文競賽台東勇奪28項特優　非直轄市第一

嘉明湖下雪！百岳絕景再現　天使眼淚戴上珍珠項鍊

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

雲林西螺「雲44線鄉道」　斥資238.7萬預計農曆年前完工

林宜瑾寒冬送暖　捐贈民生物資、紅包計1900戶家庭受惠

2022竹市元旦升旗　林智堅今公開三大亮點

清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

創紀錄！全國語文競賽台東勇奪28項特優　非直轄市第一

嘉明湖下雪！百岳絕景再現　天使眼淚戴上珍珠項鍊

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通

「臉蛋天才」車銀優來了！

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

餐飲法規即將上路台南市91間列管

民眾上山等雪　太平山下雪再等等

新北跨域結合產官學合作　淡大走入茶園帶動石門創生

台東投注巨資　首座國際認證足球場啓用

「光耀新北跨河煙火」　跨年好去處

台南媽祖遶境大放鞭炮、煙火開罰

台南青年路停E8立體停車場動土　

三百年頭一遭　鎮瀾宮媽祖首度花蓮遶境祈福

更多熱門

相關新聞

陽明交大創新研究院揭牌 蔡英文、蘇貞昌親臨

陽明交大創新研究院揭牌 蔡英文、蘇貞昌親臨

對準半導體未來發展，國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」，今正式揭牌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅與產業代表均出席。林智堅表示，全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾，政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

2021新竹市茶花季開跑

2021新竹市茶花季開跑

竹科X首棟大樓12/25動工 將成都市型科學園區新典範

竹科X首棟大樓12/25動工 將成都市型科學園區新典範

新竹動物園85周年慶

新竹動物園85周年慶

大坪頂納骨塔觀亮相

大坪頂納骨塔觀亮相

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

綜藝天王星二代家教大比拼！

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面