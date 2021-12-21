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2021新竹市茶花季開跑　限定版「喬伊茶花凍飲」亮相

▲2021新竹市茶花季即將於12月25日展開。（圖／新竹市政府提供）

▲2021新竹市茶花季即將於12月25日展開。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「花獻美好」！2021新竹市茶花季產業文化活動即將於12月25日(六)於茶花產銷班(新竹市大湖路167巷63號)溫馨展開，今(21)日上午舉行記者會由產銷班班長邱穩正、河堤上的貓店長陳穎瑩攜手合作調製茶花季限定版飲品「喬伊茶花凍飲」，即將在茶花季活動限量兌換，歡迎隨時關注新竹市新鮮事。

新竹市副市長沈慧虹表示，萬物有他的季節，茶花季的到來，象徵一年又接近尾聲，今(21)日記者會適逢冬至節慶，茶花湯圓象徵花好月圓，在這歲末年終收成，欣賞盛開的「喬伊肯德力克(Joy Kendrick)」，期盼大家充滿Joy的心情，Enjoy並發現生命的美好，也感謝農會與產銷班及市府的努力推動，讓新竹市茶花栽培技術及品種都有亮眼成績。

沈慧虹指出，若是花有性，天地更從容，賞花要即時，茶花是具有高附加價值的農作物，香山是新竹的靠山，歡迎大家到香山發現美好，共享花經濟，茶花不但可以萃取成茶花精緻皂、茶花凍飲、身體乳液等，新竹市茶花的栽種面積約15公頃，品種多達有1,500多種，值得來茶花園欣賞茶之美，一起用新台幣支持在地農業品牌。

產發處長張力可說，市府與農會推廣農業及照顧農民不餘遺力，除每年舉辦的茶花季，也積極創造茶花產業的附加價值，今年茶花季與「河堤上的貓」合作，以期間限定「喬伊茶花凍飲」為契機，希望以此作為激起波瀾的小石頭，盼後續帶動市場無限的創意與帶來更多的產業加值。

張力可處長表示，今年度特別推出的期間限定、限量「喬伊茶花凍飲」數量有限，要搶要快，於臉書「新竹市新鮮事」粉絲專頁標註兩位朋友以及＃香山茶花獻美好，即可獲得抽獎資格，並將在12月23日抽出50位幸運朋友，可於聖誕節(12月24、25兩日)，至河堤上的貓(新竹市東區民族路33巷68號)兌換限量飲品。另在12月25日茶花季開幕當日於香山茶花產銷班現場，購買茶花滿1000元即送「喬伊茶花凍飲」乙瓶，限量30瓶送完為止。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，茶花季12月25日起開跑，持續到111年2月28日止，開幕當天(25日)上午9時起有茶花闖關活動(網路受理報名: https://reurl.cc/ye83Vq)、茶花季捏捏樂DIY、台灣「LV」DIY、茶花扦插教學體驗(現場受理報名)、茶花聖誕園遊-小農市集、在地特色美食、新竹蜂‧哞哞牛生態區、茶花園音樂饗宴、農情好禮農特產品展售，茶花展售、盆栽展示等節目。

新竹市農會表示，除上述活動外，當天(25日)可憑5張110年11~12月紙本發票同步兌換80元茶花園遊券(限量800份)及茶花苗兌換券(限量1000株)各1張，1人限兌1次1份，數量有限，搶先請早，歡迎民眾利用週末假日前來賞花遊憩，體驗茶花之美。

產發處表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動12月25日~26日特地安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，12月25日三姓橋火車站第一班發車時間8:00、末班車16:00；茶花產銷班第一班發車時間為8:30、最後一班車為16:30，每半小時一班車；12月26日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用，來風城做一趟茶花邂逅之旅。相關活動聯絡方式: 新竹市農會電話03-5386143分機503、500茶花產銷班班長邱穩正0937-153354

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