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陽明交大創新研究院揭牌　蔡英文總統、蘇貞昌院長親臨

▲國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」，今正式揭牌。（圖／新竹市政府提供）

▲國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」，今正式揭牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

對準半導體未來發展，國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」，今正式揭牌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅與產業代表均出席。林智堅表示，全球產業鏈正在重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，期待大新竹合併作為強而有力後盾，政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

立法院今年通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，陽明交大領先全台成立產學創新研究學院，為我國第一個申請並獲准成立之重點領域研究學院。學院於110學年度開始招生，明年正式入學。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅與產業代表均共同揭牌。

總統蔡英文表示，在全球半導體產業競爭激烈下，培養下世代高科技人才就是現階段重要工作，她以三大決定，包括今年通過《產學創新條例》 、產業界加入學程設計培育最好人才、國發會與業界資源及校友挹注經費資源，促成半導體學院成為有史以來資源最堅實的機構加速人才培育速度。

總統蔡英文說，今天揭牌的產學創新研究學院將以產學共創雙向模式，為台灣產業發展超前部署，產學更合作，一起打世界盃。她期待「這件事情只許成功不許失敗」，她也以小孩比喻，人才培育出來後，政府、產業界既是生母也是養母，把他養得好好的，讓台灣有源源不斷的人才。

蘇貞昌院長指出，疫情影響生活，也讓全球產業鏈重組，台灣在蔡總統領導下　有如常的生產力，拼出最好經濟成績，台灣土地不大但人才很多，透過頂尖大學和業界強強合作，培育出菁英人才和世界競爭。

他也說，作為政府要知道人民、地方、產業、國際需要什麼，台灣不但已經掌握一席之地，還要擴大領先從加法變乘法，讓人才擁有好舞台。

「有機式的成長有其成長邊界，但透過合併與互補，可以突破自我能力的界線，再創發展的第二條曲線。」林智堅市長引用中美矽晶、環球晶圓董事長徐秀蘭所言，表示全球經貿局勢快速變化、全球供應鏈重組，台灣半導體產業正面臨全球競爭，因此提倡大新竹合併升格，解決過去因縣市分治所造成行政效率問題，透過政府、民間強強合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業，更成為半導體產業強而有力的後盾。

此外，學界陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大成立全台第一所由教育部設立的產學創新研究學院，設有前瞻半導體、製成研究所，與台積電、鴻海、緯創資通、力積電、聯詠等企業合作，期待透過新的運作模式，打造符合企業需求的人才。

產業界代表創新研究學院管理委員會代表、宏碁集團創辦人施振榮董事長表示，為提升台灣全球競爭力、促進經濟發展，產業升級轉型及培育人才是當務之急。

「台灣半導體癱瘓的話，全世界都癱瘓。」力積電黃崇仁董事長表示，台灣半島體未來最具競爭力，6年前台灣半導體並不是護國神山，感謝蔡總統對半導體產業的重視與努力，以及地方政府推動產業，讓台灣半導體變成最重要的產業。

緯創資通林憲銘董事長指出，過去台灣產業與學術動能都非常好，過去是加法，未來變成乘法，才能更領先，跳脫法令框架下的「創新」有難度，我們更要去思考，讓學院有更好、更廣的彈性去追求企業需求，對陽明交大有信心。

陽明交大指出，創新研究院因應下世代半導體、人工智慧、量子運算、物聯網與寬頻通訊之前瞻技術與應用日新月異之發展趨勢，與產業共創並共同培育世界盃人才。目前積極投入與參與的合作企業有台積電、鴻海、緯創、力積電、研華、聯發科及聯詠等多家國際領導公司。

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