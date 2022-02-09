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台南比照萊豬禁輻食進校園　盧崑福：標好標滿我OK您先吃！

▲國民黨台南市議員盧崑福，要求教育局比照萊豬，嚴格明訂禁止台南市所有校園使用產地為日本福島五縣市的相關食材。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議員盧崑福，要求教育局比照萊豬，嚴格明訂禁止台南市所有校園使用產地為日本福島五縣市的相關食材。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

萊豬公投結束後民進黨立委為核食正名「福食」，更讓日本福島五縣市食品解禁，國民黨台南市議員盧崑福不滿號稱最會溝通的政府，無視公投反對執意開放也不願跟百姓溝通清楚，面對在野黨質疑更反扣阻礙台灣進步帽子。

盧崑福說，對比2016年民進黨中央及13個執政縣市發布聯合聲明禁止核食，如今改口鋪天蓋地的做梗圖和文宣，不進口就會阻礙台日關係持續深化，請問核食的疑慮要讓市民健康和時間來驗證嗎？大人為了政治利益可以冒險但是孩童可以嗎？他身為地方的議員堅持要求要標好標滿外在台南並禁止輻食進入校園！

盧崑福指出，民進黨認為2018年公投反核食779萬台灣人民約束期在去年11月已屆滿，即使台日交流協會已明白表示台灣是否開放核食與能否加入CPTPP沒有必然連結，卻把食品安全當作交換條件，真的有市民因此得癌能活得賠償嗎？健康可以用金錢賠償嗎？冒這個風險值得嗎？如今的民進黨政府幾乎已經無法監督和制衡了。

盧崑福指出，依據科學月刊的專題報導核災食品的問題是鍶不是銫，而鍶90是一種具放射性同位素半衰期29.1年，一旦吃到受鍶90汙染食物會誘發骨癌、血癌等疾病。而國內有能力檢測食品中鍶–90含量的單位機構屈指可數，若一名10歲幼童不慎攝入當他70歲時體內殘留鍶–90仍有1/4毒性，請市民朋友思考如今少子化下，要讓下一代有機會吃到民進黨宣揚的福食嗎？

盧崑福強調，他從政以來個人監督政府食安問題絕不退縮，在此監督力量道消魔長之際，不管中央政府再怎做，為了市民及下一代健康，一絲一毫千千萬萬分之一的機會都不可以有，在台南市議會將提案要求台南市政府對日本福島五縣市食品「清楚標示」，並加強稽查違法開罰，並要求教育局比照萊豬，嚴格明訂禁止台南市所有校園使用產地為日本福島五縣市的相關食材。

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