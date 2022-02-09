台南今年首見染病鼬獾咬人　動保處呼籲犬隻打疫苗

▲台南市動保處辦理狂犬病巡迴注射暨寵物登記活動，以提升狂犬病整體免疫注射率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於2月6日夜間接獲衛生局通報白河區民眾，2月4日下午3時左右遭鼬獾咬傷案件，死亡的鼬獾經送家畜衛生試驗所檢驗結果為狂犬病陽性，傷者已立即前往醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白。

台南市動保處將安排於案發地進行狂犬病疫苗巡迴注射，另為保護民眾，請民眾務必遵守二不一要原則，不棄養家中寵物，不接觸捕捉及飼養野生動物，要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗。

台南市動保處表示，正常的鼬獾為夜行性動物，民眾不容易於白天發現鼬獾蹤跡，若野生鼬獾染病將不按正常作息於白天出沒，並進行無差別性攻擊各類動物及人類，所以白天發現鼬獾主動靠近，應提高注意自身安全，儘量避免被野生動物咬傷。

農業局局長李建裕表示，飼主應為家中寵物每年定期施打狂犬病疫苗，台灣目前野生鼬獾仍有被檢驗出感染狂犬病陽性反應，千萬不要倖存僥倖，認為不需要替家中寵物施打狂犬病疫苗，此外，民眾應提高警覺如遭遇野生動物咬傷應儘速就醫並告訴醫生被哪種動物咬傷，以利疾病防治。

市長黃偉哲呼籲，郊區民眾可向動保處認養防疫犬，這些防疫犬都已經施打過狂犬病疫苗，讓可愛的毛孩有機會協助市民保護家園，共同來抵禦染病的野生動物入侵家園，動保處也有提供優惠的認養防疫犬方案，歡迎市民朋友踴躍洽詢，不僅可以給毛孩一個溫暖的家，也能守護安全。