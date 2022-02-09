婦帶2歲兒子看病機車拋錨　屏警伸援手成《波力》童偶像

▲王婦機車沒油，屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊奕軒主動協助 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓婦人騎機車載2歲幼兒看病，由於機車顯示器故障，不知機車已沒油，只好頂著寒風推著機車及幼兒找加油站，屏東警分局員警執行巡邏勤務發現，主動上前關心，得知訊息，駕駛巡邏車帶著空瓶、王婦一起加油站購買汽油後，返回加油；她感動地表示，兒子因看完卡通「波力」就喜歡上警察，經歷此事後兒子對警察更加充滿崇拜感，並歡欣地邀請員警合影。

屏東警分局崇蘭派出所警員簡孝賢、楊奕軒於春節期間擔服巡邏勤務，在寒冷的天氣，見一女子於車來車往的道路上推著機車，且車上坐著一名男童，員警擔心女子於道路上推車易生危險，遂主動將女子引導至路旁關心。

經詢問得知她騎機車載2歲兒子看完病後，發動機車行駛不到10公尺突熄火，當下才驚覺係因機車顯示器故障而不知機車已沒油，因此獨自一人牽著機車尋找加油站。

簡、楊二員了解後，立即駕駛巡邏車並攜帶空罐，載著王女前往鄰近加油站買油，返回將油倒入油箱後順利將機車發動，女子對於警方的主動協助相當感激，一再道謝。

屏東警分局長方秋梅肯定簡、楊兩位員警積極為民服務的表現，值得同仁學習，將持續加強維護治安、交通順暢勤務，及為民服務工作，讓民眾幸福有感。