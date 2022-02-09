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機車坐墊憑空多出一個背包　網友火速報警免除糾紛

▲王姓女子PO文表示，發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證。（圖／翻攝自臉書大口吃，大口玩台南，下同）

▲王姓女子PO文表示，發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證。（圖／翻攝自臉書大口吃，大口玩台南，下同）

記者林悅／台南報導

1名王姓女子，8時晚上將機車停在中西區民生路與忠義路口後，前往吃晚餐，惟吃完晚餐要騎車離去時，突發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證，市警二分局到場查處後，發現包包確是該名莊姓男子所有，也肯定王女作為避免衍生糾紛。

▲王姓女子PO文表示，發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證。（圖／翻攝自臉書大口吃，大口玩台南，下同）

1名王姓女子在網路社群PO文指出，如果大家有看到不明包包在機車上「不要碰，直接報警最安全」。王姓網友說，剛剛機車停在中西區民生路與忠義路口吃完晚餐，看到一個打開的包包在她的機車座墊上，她拿手機錄影，並馬上報警，但在警察未到之前，突然就冒出一名中年男子聲稱包包是他的…，網友請他等一下，有報警查處。而這名男子好像是在地人，警察一眼就認得。女警幫網友做完筆錄後讓網友離去。王女表示不能確定是不是坐墊詐騙手法。但類似狀況多，大家還是提高警覺。遇到不要碰！直接報警！最安全。

▲王姓女子PO文表示，發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證。（圖／翻攝自臉書大口吃，大口玩台南，下同）

台南市警二分局指出，該案發生在8日晚上7時許，因許多遊客至台灣首府天壇參加「拜天公」活動，該名莊姓男子因圖吃東西之一時之便，即將自身所有包包隨手放置於身旁他人機車上，致機車車主到場要騎乘機車時，發現包包可疑乃報警處理。經警方到場深入查證後，皮包確係為該名莊姓男子所有，且並詐欺或其他不法情事。警方也呼籲，民眾如有發現周邊可疑人事物，可隨時撥打110請警方到場處理。

▲王姓女子PO文表示，發現她的機車座墊上多一不明「包包」，此時1名男子跑出來說包包是他的，王女十分機警，馬上報警並錄影存證。（圖／翻攝自臉書大口吃，大口玩台南，下同）

網友們也肯定PO文者的做法，網友說：「非常好的一個提醒，真的要保護好自己，很多這種碰瓷的」、「壓抑住無謂的好奇心，千萬不要手癢去拿」、「一定有同夥在附近，還好當事人反應很好，錄影、報警」、「這種8成一定有問題，最好是全程錄影並報警處理」、「如果是我就把包包拿起來，開始大喊這誰的，他不要臉，我更不要臉」、「請問這種事情，如果不小心碰了真的會有事情嗎？」、「如果趕時間、趕上班沒時間報警該怎麼處理@@？」、「咦？我包包裡三千萬的現金怎麼不見了！肯定是你拿走了堆不堆？」、「看一下，以後在外面遇到要懂得應付…」、「
這樣台灣的法律不會很好笑嗎？我不能碰他的包，他可以碰我的車？」…，網友們還是支持PO文者的作法，錄影、報警查處最安全。

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