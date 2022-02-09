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枋警「部落心」助轄內弱勢家庭　原民揪甘心

▲枋寮警分局歸崇派出所「部落心」幫助弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所「部落心」幫助弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩擔服家戶訪查勤務，時常關心部落弱勢家庭狀況，日前得知轄內莊姓婦人罹癌過世，留下子女四處籌錢替她辦理後事，發動社區「部落心」慈善團體發動募捐協助，讓家屬感激不已。

歸崇派出所警員梁棠碩平時進行家戶查訪，即用心轄內弱勢民眾生活狀況，日前得知轄內莊姓婦人被診斷出舌癌第四期，長期接受治療外並需以氣切方式過生活，次女因照顧媽媽無法工作，家中經濟以長子從事鐵工維持，平時須負擔小女的高中學費外，更扛起家裡的生活支出及母親醫療費用，不幸日前過世，子女無力籌辦她的後事。

歸崇所同仁獲悉，聯繫善心團體「部落心」成員34名民間友人與所內同仁共同集資新臺幣4萬2000元善款，由所長陳啟超與警員王邦任及梁棠碩將善款轉交予家屬，發揮雪中送炭之精神，幫助渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

陳啟超表示，當初發起部落心之初心，是見原民部落大多數是困苦人家，員警在家戶訪查時，時常發現他們無力支付喪葬費用，並提供部落心這個平台，將大家的愛心分散出去，幫助這個社會需要協助的家庭。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁主動發起助人行動，並拋磚引玉幫助極需救助貧困人家及孤苦老人，對於經濟弱勢、窮困潦倒人家，義不容辭伸出援手，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母的善行，深值同仁學習。

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