阿北出事了！屏東85歲翁開車連撞5車釀4傷　驚嚇過度住院中

記者陳崑福／屏東報導

李姓老翁駕駛自小客車8日早上，行經屏東市建國路時，不明原因，與建興路口時擦撞一台自小客車後，再撞擊路旁變電箱，再繼續前行，追撞於建國路與復興路停等號誌的3台自小客車，其中一台受到衝撞，再擦撞待轉區的一台電動自行車，造成包括他在內共4人受到輕傷，6台車受牽連，由於李姓阿北受到驚嚇，目前還在住院治療，相關肇事原因及責任，由縣警局交通隊調查釐清。

▲屏東市建國路與復興路車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣警方於8日10時8分許接獲民眾報案，指屏東市建國路與復興路口發生交通事故，立即派員前往處理，發現85歲的李姓老翁所駕駛自小客車，沿屏東市建國路西向東直行。

行至建興路口與一台白色自小客車會車時發生碰撞，再撞擊路旁變電箱後持續向前行駛，於復興路口波及停等紅燈之3台自小客車，其中一台再撞擊待轉區之電動自行車，造成4人輕傷，由於衝擊力相當大，車窗玻璃、碎片散落滿地。經檢測，除李姓老翁因抽血檢測結果尚未出爐，其餘駕駛均無飲酒情事。

據悉，案發後，警、消人員先後將4位輕傷者送醫治療，均無大礙，其中李姓老翁受到很大驚嚇，還在住院治療，警方將等他精神狀況穩定後再進行調查釐清，了解肇事發生原因及責任歸屬。