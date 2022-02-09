LIVE／蔡英文上火線談話　發表新年工作目標、2022選戰推舉好人才

▲蔡英文說明福食進口議題。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院宣布正式解除日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口禁令。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文9日於中常會前，將發表簡短談話，預計就本次開放政策，再度向黨內表達立場。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

蔡英文下午中常會前將發表簡短談話，據悉，她將談及新年的工作目標，包括：台灣要走向世界經貿體系，要顧好防疫也要穩定拚經濟，要擴大照顧人民，其中也會談及本次開放日本食品的相關議題；此外，她也會就2022年底的選戰，向黨內表達基本態度，推舉出黨內最好人才等，並期許黨內可以團結，讓台灣往前進步。

對於行政院開放日本福島食品，蔡英文8日透過臉書表示，日本東北大地震發生十年多來，各國紛紛放寬或解除相關管制，目前仍限制福島周邊地區所有食品輸入的國家，只剩下台灣和中國，「透過去年的公投，台灣向世界展現了，我們願意接受國際標準，也有決心面對及解決困難貿易問題，走向世界貿易體系。」

對於日本食品進口議題，蔡英文表示，政府一定會確保國人健康安全，回歸科學檢驗，並採取比美國、CODEX及歐盟等國際標準更嚴格的措施，為食安把關。

蔡英文指出，2016年以來，政府也完成六份風險評估及調查報告，並且採納公民團體的建議，就風險評估、科學監測、邊境把關的人力及檢驗量能等各面向，做了加強措施。

蔡英文表示，政府會落實三項配套措施，包含：「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」、針對具風險品項，要求提供雙證證明，也就是「輻射證明」與「產地證明」、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。

蔡英文指出，在嚴格把關食安的前提下，我們要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。