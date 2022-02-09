蔻蔻姊嗆「炸民進黨中央黨部」　因「愛馬仕級」不起訴

▲周玉蔻揚言「炸民進黨中央黨部」被檢察官認為主觀上沒有犯罪故意。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻去年在廣播節目中，呼籲民進黨與「館長」陳之漢切割，否則「炸掉你中央黨部」，引起警方重視恐涉刑責後，解釋「炸是意見評論之炸、是優雅的炸、是愛馬仕級的炸」，台北地檢署調查後，認為周玉蔻主觀上沒有恐嚇危害公眾安全的犯意，9日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

館長2021年6月23日在網路直播，痛罵周玉蔻是「超級大綠蛆」，更勸民進黨要把側翼管好「用狗鍊把他們栓好」，周玉蔻29日在「寶島聯播網」《新聞放鞭炮》節目中反擊，揚言民進黨不跟館長斷乾淨就要「炸掉中央黨部」，館長再回嗆「阿姊啊！妳一定要炸喔！」還呼叫警政署「這個警政署不用辦嗎？趕快去辦她啊，恐嚇耶！」

▲周玉蔻去年因和館長隔空交戰而吃上官司。（資料照／翻攝自臉書）

事後傳出台北市中正一分局接獲情資展開調查，周玉蔻7月1日在節目上繼續嗆館長，「你們這種暴力主義者，對於炸這個字的解讀真是無知，炸，一定要用炸彈去炸嗎？不能用廣播、評論、用《放言》專欄去炸嗎？這叫做意見評論的炸，陳之漢真幼稚啊，還叫警政署去查我！」

周玉蔻並公開解釋，「蔻蔻姐的炸是意見評論之炸、是優雅的炸、是愛馬仕級的炸，不是你們那種低落的炸。」案經檢察官調查後，採信周玉蔻的意思只是要發表評論，主觀上沒有要恐嚇危害公眾安全的犯意，因此處分不起訴。

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