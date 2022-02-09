外援索馬利蘭15萬高端疫苗　蔡英文接見外長：盼善的循環能持續

▲總統蔡英文接見索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率多位部長級的官員，於8日到12日訪台。總統蔡英文9日於總統府接見訪團一行，她在談話中提到，台灣首次疫苗外援，就是提供15萬劑高端疫苗給索馬利蘭，她也期許互相支持、善的循環可以持續下去。

蔡英文致詞時表示，過去幾年台灣在外交上有許多的突破，其中一項就是我們在非洲交到新朋友，這個新朋友就是索馬利蘭。她說，台灣跟索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴，在互設代表處以來，新朋友就變成了好朋友，而索馬利蘭是發展東非地區重要的據點。

蔡英文表示，過去幾年不論在農業、漁業、教育、能源等領域，台灣跟索馬利蘭有許多合作交流。她說，在疫情期間，兩國加強醫療衛生的合作，民間跟政府單位提供防疫物資給索馬利蘭，而國產的高端疫苗15萬劑也已經運抵索馬利蘭。

「這是台灣疫苗援外的首例。」蔡英文表示，這幾年台灣提供防疫物資，去年台灣疫情嚴峻的時候，在疫苗取得上也獲得其他國家支持，希望互相支持、善的循環可以持續下去。

最後，蔡英文說，未來台灣跟索馬利蘭跟其他國家會一起努力，建立具有韌性的防疫體系，為全球防疫做出更多貢獻。