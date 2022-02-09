　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營批昔涉論文抄襲、今幫通緝犯開記者會　鄭正鈐稱：景仰賀德芬

▲▼倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會! 鄭正鈐 賀德芬 彭文正。（圖／記者呂晏慈攝）

▲國民黨立委鄭正鈐與台大教授賀德芬召開「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

英國倫敦大學近日罕見發表聲明，強調總統蔡英文確實在1984年取得博士學位，打臉外界的質疑；緊咬論文議題的資深媒體人彭文正，9日在國民黨立委鄭正鈐幫忙下，與台大名譽教授賀德芬於立院召開記者會痛批倫敦大學。這個動作隨即引來綠營批評，除了回顧鄭正鈐過去陷入論文抄襲風波外，立委許智傑也痛斥他是幫「通緝犯」開記者會。

台大名譽教授賀德芬、名嘴彭文正等人今在立法院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，由於這場記者會，是由國民黨立委鄭正鈐幫忙借的場地，引起綠營大肆批評。

民進黨立委許智傑表示，國民黨立委鄭正鈐這是幫被通緝的彭文正在立院召開記者會，是幫「通緝犯」開記者會的概念。對此，賀德芬不平地表示，許智傑稱呼彭文正是通緝犯「荒唐之至」，檢討國家元首犯罪違法行為天經地義，唯有如此國家才能往前進步，反觀蔡英文死不認錯，還動用司法機關，透過黑箱作業冠以「通緝犯」之名。

另外，彭文正、賀德芬大力質疑蔡英文的論文與學歷問題，但民進黨也質疑，他們透過過去也曾身陷「論文抄襲」風波的鄭正鈐去借會議室，也格外諷刺，民進黨指出，因為鄭正鈐在2020年7月時，根據媒體當時公開的報導內容，鄭正鈐的論文，3成內容與學妹胡秀媛雷同，而學妹的老公，還是鄭正鈐的論文口試委員。

對於論文抄襲的指控，鄭正鈐當時回應，胡秀媛是他的學妹，他們是同一個指導教授，在同一時間點，用類似的研究方法做不同領域的研究，等於同屬一個研究團隊，他和胡是同一學年畢業，沒有抄襲問題。他當時強調，他沒有看過胡秀媛的論文，但他們都參考老師給的一些資料，針對指導老師研究方向去執行，當時教授應是規劃不同領域、各自執行。

至於被許智傑指控幫通緝犯開記者會，鄭正鈐則說，團結台灣要有信任的基礎，但是很多國人對於蔡英文博士論文部分有疑慮，嚴重影響國人對於總統的信任，身為民意代表，如何消弭疑慮，重拾總統信任是一件重要的事情，在台灣這樣的民主社會，協助呈現民主多元的聲音也是重要的一部分，「而且賀德芬是我在大學時期就非常景仰的老師」。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
快訊／義大昨晚緊急清消　高雄今傳有學童確診
快訊／李秉憲確診！　同劇金宇彬、申敏兒、車勝元遭波及
竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了
獨／明金成被積欠6位數導演費　工作人員心疼「還錢給遺孀」
快訊／新標準！　侯友宜：1人確診全校停止到校14天
逃稅1.3億！曾與雞排妹打官司　醫美診所負責人重判7年
理髮師「巨乳緊貼男客」！　剪髮0距離引暴動
明金成驟逝！　前女友錯愕：太突然了吧
快訊／感染源是姑姑！　苗栗9歲、12歲小兄弟過年赴桃確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

LIVE／蔡英文上火線談話　發表新年工作目標、2022選戰推舉好人才

賴士葆「福島酒品早在台販售」　鍾年晃：馬政府時就有，你喝茫了？

歐洲使用晶片逾半在台生產　外交部謝歐盟肯定：還有廣大合作空間

林昶佐表態力挺日本福食解禁　「讓符合標準的食品可以進口」

福食解禁為何不能等？　她揪這事疑開放時間點「相當奇怪」

中小學週五開學　侯友宜：1人確診全校線上上課14天

確診者連續3天外帶！麥當勞長春店「加強消毒」　員工自主健康管理

快訊／板橋1家4口確診接觸者採檢出爐　侯友宜：感染源不明

「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

LIVE／蔡英文上火線談話　發表新年工作目標、2022選戰推舉好人才

賴士葆「福島酒品早在台販售」　鍾年晃：馬政府時就有，你喝茫了？

歐洲使用晶片逾半在台生產　外交部謝歐盟肯定：還有廣大合作空間

林昶佐表態力挺日本福食解禁　「讓符合標準的食品可以進口」

福食解禁為何不能等？　她揪這事疑開放時間點「相當奇怪」

中小學週五開學　侯友宜：1人確診全校線上上課14天

確診者連續3天外帶！麥當勞長春店「加強消毒」　員工自主健康管理

快訊／板橋1家4口確診接觸者採檢出爐　侯友宜：感染源不明

「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

論壇熱議《LOL》鑽石仔能被尊重？　網友吵翻：玩怎樣都有人嘴

蔻蔻姊嗆「炸民進黨中央黨部」　因「愛馬仕級」不起訴

快訊／高雄+0疫情生變？義大Outlet昨晚緊急清消　今傳學童確診

賓士霸氣停2格中間！他傻眼「考照時這樣教？」...網酸：他在幫你

快訊／李炳憲打3劑確診　同劇演員金宇彬、申敏兒、車勝元全遭殃

30年摯友驟逝！　曾國城憂心明金成妻1個月內遇大喜大悲

盧秀燕客串「女兵日記」挨罰20萬　電視台提告逆轉勝判免罰

竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝　小老婆殺手一夜掰了

台股收復萬八！分析師：主力聚焦IC設計、載板　盤面量價穩健

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

快訊／板橋一家四口確診「北市足跡曝」

「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

板橋1家4口確診接觸者採檢出爐　侯友宜：感染源不明

板橋1家4口染疫「大量足跡」　從江子翠搭捷運到象山

中小學週五開學　侯友宜：1人確診全校線上上課14天

快訊／板橋1家4口染疫足跡曝光　集中板橋、新莊、板南線

快訊／板橋一家四口確診20歲小女兒足跡曝　初二逛IKEA、初三逛寶雅

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

圖／拜登、川普對台軍售　蔡英文上任6年添購武器清單一次看

快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班

綠營批昔涉論文抄襲、今幫通緝犯開記者會　鄭正鈐稱：景仰賀德芬

北市延攬三立主播　柯文哲證實

「彭文正不是通緝犯！」　賀德芬轟蔡英文：巫婆式語言矇騙年輕人

更多熱門

相關新聞

「彭文正不是通緝犯！」　賀德芬轟蔡英文：巫婆式語言矇騙年輕人

「彭文正不是通緝犯！」　賀德芬轟蔡英文：巫婆式語言矇騙年輕人

英國倫敦大學近日罕見發表正式聲明，強調總統蔡英文確實在1984年取得該校博士學位。然而，台大名譽教授賀德芬、名嘴彭文正等人今（9日）仍舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，痛批蔡恬不知恥、自己作賤，用巫婆式語言矇騙年輕人，讓台灣丟臉丟到國際；另對民進黨立委許智傑批評國民黨立委鄭正鈐幫忙借會議室，是幫通緝犯開立院記者會，賀狂批說，立委只是過客，竟然給他們小鞋子穿，「不知道他（許智傑）對今天台灣的貢獻在哪裡？」

馬英九反核食喊「再公投一次」　民進黨團：2023年才能投票

馬英九反核食喊「再公投一次」　民進黨團：2023年才能投票

朱立倫飆「反對核食到底」　柯建銘：集體義和團上身起乩

朱立倫飆「反對核食到底」　柯建銘：集體義和團上身起乩

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲

洪秀柱抵台隔離中！　痛批民進黨政府極盡所能挑釁中國

洪秀柱抵台隔離中！　痛批民進黨政府極盡所能挑釁中國

關鍵字：

鄭正鈐民進黨賀德芬彭文正

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面