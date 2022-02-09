綠營批昔涉論文抄襲、今幫通緝犯開記者會　鄭正鈐稱：景仰賀德芬

▲國民黨立委鄭正鈐與台大教授賀德芬召開「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

英國倫敦大學近日罕見發表聲明，強調總統蔡英文確實在1984年取得博士學位，打臉外界的質疑；緊咬論文議題的資深媒體人彭文正，9日在國民黨立委鄭正鈐幫忙下，與台大名譽教授賀德芬於立院召開記者會痛批倫敦大學。這個動作隨即引來綠營批評，除了回顧鄭正鈐過去陷入論文抄襲風波外，立委許智傑也痛斥他是幫「通緝犯」開記者會。

台大名譽教授賀德芬、名嘴彭文正等人今在立法院舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，由於這場記者會，是由國民黨立委鄭正鈐幫忙借的場地，引起綠營大肆批評。

民進黨立委許智傑表示，國民黨立委鄭正鈐這是幫被通緝的彭文正在立院召開記者會，是幫「通緝犯」開記者會的概念。對此，賀德芬不平地表示，許智傑稱呼彭文正是通緝犯「荒唐之至」，檢討國家元首犯罪違法行為天經地義，唯有如此國家才能往前進步，反觀蔡英文死不認錯，還動用司法機關，透過黑箱作業冠以「通緝犯」之名。

另外，彭文正、賀德芬大力質疑蔡英文的論文與學歷問題，但民進黨也質疑，他們透過過去也曾身陷「論文抄襲」風波的鄭正鈐去借會議室，也格外諷刺，民進黨指出，因為鄭正鈐在2020年7月時，根據媒體當時公開的報導內容，鄭正鈐的論文，3成內容與學妹胡秀媛雷同，而學妹的老公，還是鄭正鈐的論文口試委員。

對於論文抄襲的指控，鄭正鈐當時回應，胡秀媛是他的學妹，他們是同一個指導教授，在同一時間點，用類似的研究方法做不同領域的研究，等於同屬一個研究團隊，他和胡是同一學年畢業，沒有抄襲問題。他當時強調，他沒有看過胡秀媛的論文，但他們都參考老師給的一些資料，針對指導老師研究方向去執行，當時教授應是規劃不同領域、各自執行。

至於被許智傑指控幫通緝犯開記者會，鄭正鈐則說，團結台灣要有信任的基礎，但是很多國人對於蔡英文博士論文部分有疑慮，嚴重影響國人對於總統的信任，身為民意代表，如何消弭疑慮，重拾總統信任是一件重要的事情，在台灣這樣的民主社會，協助呈現民主多元的聲音也是重要的一部分，「而且賀德芬是我在大學時期就非常景仰的老師」。