馬英九反核食喊「再公投一次」　民進黨團：2023年12月才能投票

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院昨宣告放寬日本福島5縣食品管制，引發國民黨主席朱立倫嗆聲「一定反對核食到底」，前總統馬英九更喊政府必須尊重民意要「再公投一次」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀9日指出，若要再發起公投「也是2023年12月之後」；黨團幹事長鄭運鵬則說，公投成案對行政部門的約束效力是2年，現在距離2018年「反核食公投」已過了4年，早就失去其效力。

陳歐珀上午在黨團記者會中表示，公投是法律賦予人民的權利，尊重每一個公民對於《公投法》的行使，尊重馬英九、國民黨團提到要公投的看法，同時也要提醒所有鄉親了解：《公投法》有規定「有效期限」，如果國民黨要再次發起公投，也必須在2023年12月底之後，屆時民進黨團也會尊重台灣人民的決定。

鄭運鵬補充，公投案成案後對行政部門的約束的效力是2年，現在距離2018年公投已經過了4年，行政部門也照著公投來執行，在時效上已失去效力，「公投不是無限期的約束行政部門」，倘若國民黨要提出新的公投提案，這是人民團體的權利，民進黨團予以尊重。

另針對國民黨團要求放寬日本食品進口管制的行政命令送到立院後，必須由「備查」改為「審查」，鄭運鵬稱，尊重國民黨團的提案權，到時候看到他們的提案是什麼再來處理，但對於國民黨團嗆聲將杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，他反酸，現在行政院書面報告已經送來立院，「如果不做施政報告，怎麼在備詢的時候說明相關政策？這點請國民黨團多思考。」

鄭運鵬並向國民黨團喊話說，國民黨團的戰場在立院，倘若立院不開議、不開會、不質詢，等於失去的舞台，請他們思考清楚，民主政治就是在立院內進行詢答和攻防。

▼鄭運鵬提醒，公投成案，對行政部門只有2年約束效期。（圖／記者屠惠剛攝）