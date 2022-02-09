「彭文正不是通緝犯！」　賀德芬轟蔡英文：巫婆式語言矇騙年輕人

▲賀德芬等人舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

英國倫敦大學近日罕見發表正式聲明，強調總統蔡英文確實在1984年取得該校博士學位。然而，台大名譽教授賀德芬、名嘴彭文正等人今（9日）仍舉行「倫敦大學包庇蔡英文博士學位詐欺國際記者會」，痛批蔡恬不知恥、自己作賤，用巫婆式語言矇騙年輕人，讓台灣丟臉丟到國際；另對民進黨立委許智傑批評國民黨立委鄭正鈐幫忙借會議室，是幫通緝犯開立院記者會，賀狂批說，立委只是過客，竟然給他們小鞋子穿，「不知道他（許智傑）對今天台灣的貢獻在哪裡？」

賀德芬今天在記者會表示，請倫敦大學不必遮遮掩掩、偷偷摸摸，請正式說明，到底倫敦大學有沒有授與蔡英文學位，為什麼沒有論文？是買來的？捐贈的？她諷刺說，「百年名校自己作賤我們也擋不了你」，但蔡英文在台灣卻用這個虛假的學位騙到了教職，「國家元首自己作賤、恬不知恥，讓台灣丟臉丟到國際」。

另對許智傑批評鄭正鈐幫通緝犯借立法院記者室，賀德芬說，在1980年代，蔡英文違法亂紀到處詐騙，騙了學位、教師資格時，他們這一代人則是為了台灣民主拼命搏鬥。她自稱當時與駐日代表謝長廷、前立委盧修一是非常親密的戰友，並點名許智傑「不知道他對今天台灣的貢獻在哪裡？他在民主道路上還非常幼齒」。

賀德芬說，許智傑稱呼彭文正是通緝犯「荒唐之至」，檢討國家元首犯罪違法行為天經地義，唯有如此國家才能往前進步，反觀蔡英文死不認錯，還動用司法機關，透過黑箱作業冠以「通緝犯」之名。賀說，彭文正絕不是通緝犯，而是最專業、執著、遵守媒體倫理的媒體人，有資格得到普利茲新聞獎。

賀德芬並反嗆在場媒體記者說，彭文正竟然被這些政客如此污衊，她對台灣媒體感到羞愧，「（媒體）用通緝犯稱呼彭文正，怎麼不汗顏呢？」她指出，很感謝鄭正鈐為他們借場地，未料他們這些無權無勢的人卻被「穿小鞋」，這行為非常惡劣。

鄭正鈐則表示，蔡英文去年國慶典禮以「共識化分歧團結守台灣」發表演說，但團結台灣要有信任的基礎，現在很多國人對於博士論文部分有疑慮，嚴重影響國人對於總統的信任，身為民意代表，協助消弭疑慮、重拾總統信任是一件重要的事情，此外，在台灣這樣的民主社會，協助呈現民主多元的聲音也是重要的一部分。