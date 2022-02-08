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花蓮春節兩起火警與燃放爆竹有關　燒毀機車與屋舍

▲▼花蓮吉安及玉里2處民宅因爆竹引燃火警，燒毀機車及部分屋舍。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮吉安及玉里2處民宅因爆竹引燃火警，燒毀機車及部分屋舍。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節期間花蓮縣吉安鄉及玉里鎮發生2起因燃放爆竹煙火引起之建築物火災，消防局接獲民眾報案後，立即派遣臨近消防分隊到場進行搶救並出水線迅速撲滅火勢，火勢雖及時發現未形成擴大延燒，仍造成建築物局部燒損及初期搶救人員輕微燒燙傷。  

▲▼花蓮吉安及玉里2處民宅因爆竹引燃火警，燒毀機車及部分屋舍。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
經火調人員現場勘查發現，起火處所均為與戶外相通之區域，且於地面都有發現爆竹煙火燃燒後殘留物，檢閱附近監視器畫面及民眾敘述，顯示火災發生前均有人員施放爆竹煙火且未有家長陪同之情形，故起火原因不排除係燃放爆竹煙火引起，消防局彙整相關跡證後將依規定函送警察機關偵辦。

▲▼花蓮吉安及玉里2處民宅因爆竹引燃火警，燒毀機車及部分屋舍。（圖／花蓮消防局提供，下同）

起火處所均與戶外相通且地面都有發現爆竹煙火燃燒後殘留物。
 
消防局表示，民眾燃放鞭炮的目的只是為了增加熱鬧氣氛，卻忽略了會產生公共危險、製造噪音、空氣污染、引起火災及燃放後產生的氣體吸入人體等的危害；為維護過年這段期間的公共安全與安寧，如民眾確實有需要燃放爆竹以討吉利的需求時，消防局建議以「播放鞭炮CD」或使用「電子鞭炮」代替傳統爆竹，除了可以維護安全及安寧之外，也可維護環境的清潔。
 
為此消防局長林文瑞也向鄉親呼籲，依「爆竹煙火管理條例」規定，未滿12歲之兒童施放爆竹時應在父母、監護人或其他實際照顧者陪同下進行，否則最高可處一萬五千元罰鍰。此外，內政部消防署亦有公告禁止兒童施放升空類、飛行類（如沖天炮）、摔炮類的一般爆竹煙火，若賣家有販售上述3類爆竹予兒童之情事，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

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