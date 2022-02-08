甩疫情陰霾！花蓮春節住宿率達8成　鯉魚潭到客人次13萬拔頭籌

▲東大門夜市因防疫措施採總量管制，春節期間進出人次也近9萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮好山好水，空氣品質高居全台第一，雖受年節前新冠疫情升溫影響，但空氣清新加上零確診成了遊客最喜歡旅遊首選，春節期間花蓮縣旅宿業為除夕住宿率七成、初一至初四住宿率達八成，初五住宿率則仍有七成左右。

另外在旅遊人次統計，雖然春節假期天氣不穩定，還是吸引大量遊客湧入花蓮，至初五為止，花蓮車站吞吐量達16萬人次，七星潭風景特定區8萬5千人次、東大門夜市因為防疫採總量管制，進出人次近9萬，太魯閣國家公園6萬9千人次，慶修院1萬人次，遠雄海洋公園2萬4千人次，新天堂樂園除了除夕未統計人次外，其餘連假各天也有2萬6千人次遊客，中區的林田山林業文化園區及南區南安遊客中心分別有3千人次及7千人次；鯉魚潭風景特定區因太平洋燈會帶動之下遊客人次來到13萬人次，主燈區太平洋公園自連假起亦吸引2萬5千多人次前往賞燈走春。

縣長徐榛蔚非常重視疫情對觀光的影響，春節前即要求觀光處協助各旅宿業者、遊樂業者、觀光各公協會加強宣導防疫，讓民眾免於疫情威脅，而觀光處在旅遊服務中心、東大門夜市及太平洋燈會區也都加強防疫措施，其中，東大門夜市也依據室外社交距離規定重啟園區總容留人數上限4,000人之規定，當達到人限時就會進行一進一出的管制措施。東大門夜市是花蓮縣內最大的人潮聚集熱點，因此花蓮縣政府在東大門夜市持續維持高規格防疫措施，夜市每一處出入口皆配有數位人流系統、熱顯像儀監控入場民眾體溫，並請民眾確實配合非用餐時必需全程配載口罩、保持安全社交距離並禁止邊走邊吃。

▲鯉魚潭風景區在燈會帶動下，遊客人次來到13萬人次人數最多。

另外，花蓮縣政府為了提昇花蓮旅宿業服務品質，去年首度推動「友善旅宿認證計畫」，由花蓮縣旅遊服務中心及10家旅宿業進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」等四項認證之培訓。經過為期數月的輔導與稽核，共計取得25張證書的佳績；其中花蓮縣旅遊服務中心更是全台第一間通過ISQM國際服務品質認證的旅遊服務中心。

同時於春節前由副縣長顏新章偕同各旅宿業公協會及觀光協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，共同維護花蓮的旅宿品質，讓民眾在春節年假期間遊玩花蓮，可以有一個安心且難忘的旅程。

▲太平洋公園主燈區自連假起亦吸引2萬5千多人次前往賞燈走春。

花蓮縣政府近年推動「慢．精品花蓮」，讓花蓮持續保持全台旅遊首選，不但辧理特色活動，如太平洋燈會、夏戀嘉年華、紅面鴨放暑假、太平洋溫泉季、金針花季等大型活動、同時與觀光相關的各個產業一起努力，發展精緻、深度旅遊。

縣府透過行銷主題旅遊如天文賞星旅遊、親子旅遊、外國特色店鋪、溫泉旅遊，並積極培訓無障礙旅遊管家服務培訓課程，透過專業知識室內授課及戶外實地操作體驗課程，推動更多元的旅遊型態服務。協助業者發展成為旅遊亮點，並串聯成特色旅遊，讓遊客來花蓮留得久、玩得慢、走得深！