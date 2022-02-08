93萬遊客春節湧入台東！9天花了20億元　14.4萬人踏上伯朗大道

▲今年農曆春節台東觀光產值約20億元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節9天假期，雖受到疫情影響，台東縣市區及觀光景點仍是觀光人潮湧現，其中，又以池上伯朗大道遊客造訪人次最多，根據台東縣政府統計，春節期間台東的交通車流約28.9萬車次，旅遊人次約93.1萬人次，春節期間台東縣旅宿業住宿率約7成，以台東市區住宿率最高達9成，整體觀光產值估算約20億元台幣。



台東縣長饒慶鈴表示，9天連假能夠吸引近百萬人次的觀光人潮，台東除了擁有豐富的自然景觀與人文特色，值得造訪遊玩，也於年節期間天公作美，讓旅客能欣賞台東藍。

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▲今年農曆春節台東觀光產值約20億元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通及觀光發展處長余明勳則指出，春節假期統計，台東的交通車流有28.9萬車次，整體進入台東縣內(含火車、航空、自行開車)觀光人次約93.1萬人次；春節期間台東縣旅宿業住宿率初一至初三平均約7成，初四至初六也有6成左右，又以台東市區住宿率最高達9成。

因連續2年都受到疫情因素，影響民眾移動出遊意願，整體住宿率相較去年春節連假同期下滑，但整體觀光產值估算仍創造20億元；在台東縣主要景點遊客人次統計部分，與去年同期相比，遊客呈現持平，各景點遊客人次最多的前三名分別為：伯朗大道約有14萬4千人次，再次之為小野柳、太麻里金針山。