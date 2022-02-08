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春節治安交通無假期　南警全力投入交通事故大幅減少4成

▲2022年春節連假期間，台南市警二分局全力維護治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年春節連假期間，台南市警二分局全力維護治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年春節連假期間，台南市警二分局總計動員警力及民力共計500多人次，於中西區赤崁文化園區、孔廟文化園區、海安街道美術館及重要聯外道各路口實施有效交通疏導，交通事故大幅減少4成。

▲2022年春節連假期間，台南市警二分局全力維護治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局警方利用臉書、即時廣播報導路況，發揮良好之成效，經統計今年春節期間，A2、A3交通事故共發生157件，遠較去年大幅減少了110件（降幅達41％），許多員警於路口認真執勤當下，也獲得了許多遊客滿滿的讚賞及感謝。

另春節期間也持續針對酒後駕車之惡行及噪音改裝車滋擾或危駕行為嚴加取締防制。假期間不分日夜持續在轄內易飲酒處所之周邊道路，加強路檢部署取締；並針對改裝（噪音）車嚴加稽查取締及通報召檢，展現執法決心與能力，9天期間共計取締酒後駕車19件、取締及通報改裝噪音車29件，讓大家歡度了一個安全無滋擾的快樂春節。

▲2022年春節連假期間，台南市警二分局全力維護治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

治安維護方面也秉持「治安無假期」積極態度，在1月29日至2月6日之春節連假期間，二分局警力除日間投入於交通疏導等各項服務工作，治安維護及犯罪打擊方面也絲毫不鬆懈。在各項勤務中共計查獲持有第二級毒品安非它命1件1人、第三級毒品愷他命4件4人；査捕各類通緝逃犯6人；立即偵破各類竊盜案件4件2人，守護台南安全宜居城市。

▲2022年春節連假期間，台南市警二分局全力維護治安與交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，新年度開始，將持續以掃黑、打詐、溯源緝毒、肅槍、掃蕩街頭暴力、查賄制暴、嚴格取締酒後駕車、改裝噪音車輛及降低交通事故為努力目標，並秉持方仰寧局長「有案必査」、「嚴辦到底」之理念，全力達成治安平穩及交通安全之目標，以「警察做得更好」，好讓「台南市民過得更好」。

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